В Улан-Удэ днём до +6
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 апреля по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, по южной половине до умеренных осадков.
Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +1,+6, местами +7,+12.
В Улан-Удэ утром и днём осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный ночью 4-9, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью около 0, днём +4,+6.
В Бурятии дождливо и ветрено
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут на Верхней Берёзовке
Экипажи танков и БМП стали лучшими на «Танковом биатлоне» и «Суворовском натиске»
Инспекторы ГИМС призывают граждан отказаться от походов по маршруту Ангасолка – Слюдянка
Итоги конкурса подведут 28 апреля
Финал соревнований состоится 10 апреля
Они придут на смену действующему упрощённому порядку
Примерные расчёты по новому проекту будут представлены 13 апреля
Он будет заезжать на улицу Садовая и Верхняя Садовая
Спортсменка стала второй по блицу среди девочек до 11 лет
В храмах республики прошли праздничные богослужения
На этот раз художники вместо холста рисовали на планшетах и смартфонах. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Грант выиграла организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
Пенсионерка перестала отвечать на звонки дочери
У девушки было стопроцентное поражение лёгких
Местные жители жалуются на неудобства на так называемой нижней части бульвара