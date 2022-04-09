В Бурятии дождливо и ветрено

В Улан-Удэ днём до +6



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 апреля по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, по южной половине до умеренных осадков.



Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +1,+6, местами +7,+12.



В Улан-Удэ утром и днём осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный ночью 4-9, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью около 0, днём +4,+6.

