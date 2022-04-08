В Бурятии привьют от полиомиелита детей-беженцев из Украины







Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия



В Бурятии уже прибыли первые беженцы, но



Справка:



Полиомиелит - это высоко контагиозное инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом.



Источник инфекции: больной человек или бессимптомный носитель.



Полиовирус поражает нервную систему, вызывая паралич. Параличи при полиомиелите носят необратимый характер. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у 5%-10% заболевших возникает паралич дыхательных мышц, что приводит к смерти.



Полиомиелит неизлечим, но его можно предотвратить с помощью иммунизации.





Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия сможет разместить 1402 беженца . Соответствующую цифру утвердило правительство России. Распределение совершало МЧС России в том числе на основе данных по возможностям приёма беженцев, которые были в 2014 году.В Бурятии уже прибыли первые беженцы, но они приехали самостоятельно, за помощью к республиканским властям не обращались . Они остановились у своих родственников на севере республики.Полиомиелит - это высоко контагиозное инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом.Источник инфекции: больной человек или бессимптомный носитель.Полиовирус поражает нервную систему, вызывая паралич. Параличи при полиомиелите носят необратимый характер. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у 5%-10% заболевших возникает паралич дыхательных мышц, что приводит к смерти.Полиомиелит неизлечим, но его можно предотвратить с помощью иммунизации.

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита в 2022 году». Согласно документу, с 11 апреля будут прививать против полиомиелита детей до шести лет, а также детей-беженцев до 15 лет, приехавших из Луганской, Донецкой Народных Республик и Украины.Поскольку в группе риска находятся дети, управление Роспотребнадзора по Бурятии настоятельно рекомендует всем родителям привить своих детей, не привитых против полиомиелита или получивших не полный курс прививок. Иммунизацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. Прививку против полиомиелита может и должен получить каждый ребёнок.