 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Бурятии привьют от полиомиелита детей-беженцев из Украины

В Бурятии привьют от полиомиелита детей-беженцев из Украины
Общество, 
В республике готовятся к «подчищающей» иммунизации против опасного инфекционного заболевания

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита в 2022 году». Согласно документу, с 11 апреля будут прививать против полиомиелита детей до шести лет, а также детей-беженцев до 15 лет, приехавших из Луганской, Донецкой Народных Республик и Украины.

Поскольку в группе риска находятся дети, управление Роспотребнадзора по Бурятии настоятельно рекомендует всем родителям привить своих детей, не привитых против полиомиелита или получивших не полный курс прививок. Иммунизацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. Прививку против полиомиелита может и должен получить каждый ребёнок.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия сможет разместить 1402 беженца. Соответствующую цифру утвердило правительство России. Распределение совершало МЧС России в том числе на основе данных по возможностям приёма беженцев, которые были в 2014 году.

В Бурятии уже прибыли первые беженцы, но они приехали самостоятельно, за помощью к республиканским властям не обращались. Они остановились у своих родственников на севере республики. 

Справка:

Полиомиелит - это высоко контагиозное инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом.

Источник инфекции: больной человек или бессимптомный носитель.

Полиовирус поражает нервную систему, вызывая паралич. Параличи при полиомиелите носят необратимый характер. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у 5%-10% заболевших возникает паралич дыхательных мышц, что приводит к смерти.

Полиомиелит неизлечим, но его можно предотвратить с помощью иммунизации.


вакцинация Роспотребнадзор беженцы полиомиелит

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии привьют от полиомиелита детей-беженцев из Украины
В Бурятии привьют от полиомиелита детей-беженцев из Украины
Общество, 08.04.2022
В республике готовятся к «подчищающей» иммунизации против опасного инфекционного заболевания
В Улан-Удэ с начала года прошёл 14-й массовый рейд по собакам
В Улан-Удэ с начала года прошёл 14-й массовый рейд по собакам
Общество, 08.04.2022
За день отловлено 13 безнадзорных животных
Жителей Бурятии предупредили о снеге и дожде на выходных
Жителей Бурятии предупредили о снеге и дожде на выходных
Общество, 08.04.2022
Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
В Улан-Удэ любителей астрономии приглашают наблюдать за луной
В Улан-Удэ любителей астрономии приглашают наблюдать за луной
Общество, 08.04.2022
8 апреля в парке культуры и отдыха «Юбилейный» будет выставлен телескоп

В Улан-Удэ спасатели следят, чтобы горожане не выходили на лёд
В Улан-Удэ спасатели следят, чтобы горожане не выходили на лёд
Общество, 08.04.2022
На водоёмах проходят рейды по недопущению выхода на лёд
В Бурятии посчитали соболей и рысей
В Бурятии посчитали соболей и рысей
Общество, 08.04.2022
Угрозы для популяции этих животных нет
Власти Бурятии рассказали, как получить кур-несушек по 30 рублей
Власти Бурятии рассказали, как получить кур-несушек по 30 рублей
Общество, 08.04.2022
Воспользоваться новой мерой поддержки могут сельские жители
В Улан-Удэ состоится традиционный велопробег «Звезда Победы»
В Улан-Удэ состоится традиционный велопробег «Звезда Победы»
Общество, 08.04.2022
Велогонщики проедут по маршрутам в честь Дня Победы
В Улан-Удэ закрыли проход на «тот свет»
В Улан-Удэ закрыли проход на «тот свет»
Общество, 08.04.2022
Перед опасной лестницей поставили ограждение
Гринпис выступил против закона, который может навредить Байкалу
Гринпис выступил против закона, который может навредить Байкалу
Общество, 08.04.2022
Экологи бьют тревогу из-за инициативы по строительству на охраняемых природных территориях
В Иркутске поощрили мужчину, вернувшего домой мальчика
В Иркутске поощрили мужчину, вернувшего домой мальчика
Общество, 08.04.2022
Ребёнок ушёл из дома после ссоры с сестрой
Студенты Улан-Удэ собрали 30 мешков мусора
Студенты Улан-Удэ собрали 30 мешков мусора
Общество, 08.04.2022
Они участвуют в месячнике чистоты
Библиотечный фонд СИЗО в Улан-Удэ пополнился на 900 книг
Библиотечный фонд СИЗО в Улан-Удэ пополнился на 900 книг
Общество, 08.04.2022
Теперь в библиотеке около 10 тысяч книг
В Бурятии инвалиду через суд предоставили жильё
В Бурятии инвалиду через суд предоставили жильё
Общество, 08.04.2022
Молодой человек жил несоответствующим требованиям доме 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^