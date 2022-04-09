Среди учащихся выбрали «короля», «королеву», «принца» и «принцессу» бала
7 апреля в Улан-Удэ прошёл ежегодный V городской кадетский бал «Виват, кадет!». Мероприятие проходило в здании Русского драматического театра. Традиционно на балу представлено 13-16 классических танцев, которые исполнили 32 пары – учащиеся с 6 по 10 классов школы №58.
- Я восхищаюсь той работой, которую проводят педагоги. В течение года, почти каждый день ребята готовились к этому празднику, занимались хореографией, ко всему прочему они изучают военные дисциплины. Из 58 городских школ в 11 есть кадетские классы. Но именно 58-я школа проводит ежегодно кадетский бал. Мы гордимся и поздравляем ребят с этим праздником, - с такими словами поприветствовала пришедших председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
Ежегодно на каждом балу проходят конкурсы: «Король и королева бала» среди учеников старших классов, среди учащихся средних классов - «Принц и принцесса бала». В этом году королём бала стал старший сержант Данил К. (ученик 10 класса), королевой – младший сержант Юлия О. (ученица 10 класса); принцем – ефрейтор Сергей К. (ученик 8 класса); принцессой – младший сержант Сэлмэг Б. (ученица 8 класса).
- В этом году мы проводим юбилейный – пятый раз кадетский бал, мы стараемся, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне, - рассказал директор СОШ №58 Роман Леонтьев.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, в школе в качестве дополнительных занятий имеются кадетские группы, которые посещают ученики средних и старших классов. Военные дисциплины преподают военнослужащие в отставке. Также учащиеся проходят физическую и хореографическую подготовки.
В Улан-Удэ состоялся кадетский бал «Виват, кадет!»
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