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В Забайкалье вернулись дрофы и другие птицы

В Забайкалье вернулись дрофы и другие птицы
Общество,  Фото:скриншот, Даурский заповедник
Сотрудники Даурского заповедника провели учёт пернатых

В Забайкальский край возвращаются перелётные птицы. Кто из них уже прибыл и где обосновался узнавали сотрудники научного отдела Даурского заповедника.

В рамках проекта «Спасение восточной дрофы» регулярные мероприятия проводились с акцентом на сохранении этой краснокнижной птицы. Дрофа – редчайшая птица Забайкалья, находящаяся под угрозой исчезновения на планете. Также она одна из тех птиц, что рано возвращаются домой. Ещё не сошёл лёд на водоёмах, местами лежат снега и вновь возвращаются морозы, а дрофы уже осваивают родные территории.

- Первыми возвращаются самцы, - рассказал Олег Горошко, заместитель директора Даурского заповедника, орнитолог, автор проекта. – Летят поодиночке или небольшими группками. К гнездованию приступают рано. Яйца откладывают на землю, а насиживают в мае, как раз в период посевных работ и наиболее частых степных пожаров. Поэтому гнезда, расположенные как в степи, так и на пашнях часто гибнут, если не в огне, то под плугами тракторов. Кстати, дрофы часто гнездятся на пашнях, поскольку ранней весной они прогреваются быстрее, чем степь. Весна – наиболее ответственный период для сохранения потомства дроф, а значит, и для спасений всего вида. А наша задача сейчас – рассказать как можно большему количеству людей о том, что они могут сделать для спасения дроф, например, не выжигать степь, а во время обработки полей оставлять вокруг гнёзд нераспаханные островки. Кстати, животноводы, которые весной поджигают прошлогоднюю ветошь на пастбищах и сенокосных угодьях, стремясь таким образом «улучшить» их качество, не подозревают, что тем самым они наносят не только непоправимый урон животному миру, но и огромный вред продуктивности пастбищ и сенокосных угодий.

По всему миру количество восточного подвида дрофы едва ли насчитывает около двух тысяч. Это невероятно мало. Поэтому сейчас в пределах обширной площади обитания в России, Монголии и Китае дрофы распределены крохотными вкраплениями.

Чтобы напомнить сельчанам и животноводам о том, как важно сохранять животный мир и в особенности дроф, сотрудники научного отдела заповедника Светлана Бальжимаева и Нелли Паздникова посетили важнейшие места их обитания, которые неоднократно инспектировались в течение прошлого года. Они провели учёт птиц, побеседовали с чабанами, раздали «дрофиные» календари и поинтересовались наблюдениями местных людей. Пастухи по роду своей работы часто первыми отмечают изменения в природе и потому являются ценными свидетелями и очевидцами любых явлений. Так первых «степных куриц» на этой территории животноводы отметили ещё в конце марта.

Кстати, кроме дроф прилетели уже первые галки, грачи, огари, лебеди, гуси-гуменники, цапли. Поскольку на степных озёрах заберегов ещё практически нет, то водоплавающие птицы отдыхают пока на льду. Только на одном озере протаяла полоска около полутора метров, чего для птиц, конечно же, недостаточно. Впрочем, для крылатых преодолеть десятки километров до воды не проблема. Реки Ульдза и Ималка уже начали свой бег, а на Ононе кое-где имеются проталины. Весна набирает свои обороты и птицы тому приятное свидетельство.

- На зимовку дрофы из Забайкалья летят в Юго-Восточный Китай в местность между реками Хуанхэ и Янцзы. Поэтому, для их спасения мы сотрудничаем также и с зарубежными коллегами, - сообщает пресс-центр Даурского заповедника.
Забайкальский край заповедник птицы

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