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В Улан-Удэ с начала года прошёл 14-й массовый рейд по собакам

В Улан-Удэ с начала года прошёл 14-й массовый рейд по собакам
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
За день отловлено 13 безнадзорных животных

В Улан-Удэ 7 апреля сотрудники комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района и полицейские в составе мобильных групп проверяли соблюдение правил благоустройства города и правил содержания и регистрации собак.



Очередной рейд прошёл в 100-х микрорайонах, микрорайоне Силикатный и станции Медведчиково – третий по счёту только на этой территории, пояснили в комитете городского хозяйства.

- Положительный опыт работы проведения межведомственных рейдов на территории города Улан-Удэ отмечен со стороны противоэпидемиологической комиссии Бурятии и в настоящее время активно используется в качестве методического пособия для районов республики, - заявил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Также в работе мобильных групп участвовали сотрудники комитета по образованию, управления ветеринарии и кинолог с собакой. Детям школы №63, прогимназии №108 и дошкольных учреждений микрорайона наглядно показали правила поведения при встрече с безнадзорными собаками и рассказали об ответственном обращении с животными.



На месте работали также специалисты Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных. Ветеринары бесплатно вакцинировали собак от бешенства, а за 325 рублей регистрировали и вводили подкожный чип. В ходе рейда зарегистрировано 11 особей, ещё 8 вакцинированы.

Во время рейда мобильные группы проверяли также и уборку придомовой территории. Согласно правилам благоустройства города в частном секторе собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки собственникам территорий грозит административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

- Мы провели рейд не только в рамках работы по безнадзорным животным, но и в целом комплексно подошли, с учётом того, что сейчас наступает противопожарный режим. Мы проводим работу с собственниками по недопущению пала травы и очистке придомовой территории, – рассказал заместитель руководителя администрации Октябрьского района по территориальному развитию Александр Галданов.

За время рейда, мобильные группы обошли 314 домовладений, выписали 55 требований о явке, составили 10 протоколов за нарушение правил выгула и содержания домашних животных, провели 75 профилактических бесед. Кроме этого, на территории работали и бригады отлова, за день отловлено 13 безнадзорных собак. Подобные профилактические мероприятия проводятся в Улан-Удэ еженедельно, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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