Маршрут по льду Байкала признали опасным

Инспекторы ГИМС призывают граждан отказаться от походов по маршруту Ангасолка – Слюдянка
На водоёмах Иркутской области начала стремительно меняться ледовая обстановка. С повышением среднесуточных температур структура льда становится неоднородной, появляются трещины, промоины, местами наблюдается выход воды на поверхность льда.
Так, в Слюдянском районе толщина льда варьируется от 18 до 45 сантиметров, на ледовом поле наблюдаются многочисленные трещины шириной до одного метра, местами - выход воды на поверхность. Туристский маршрут по байкальскому льду Ангасолка – Слюдянка считается опасным.
В Ольхонском районе на Малом море озера Байкал повсеместно образуются промоины вдоль береговой линии Мухорского залива, в районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык. В проливе возле мыса Хобой становая трещина местами достигает ширины 75 сантиметров. Идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда.
В Листвянке толщина льда – около 70 сантиметров, местами – трещины, промоины. В истоке реки Ангары и в районе населённого пункта Порт-Байкал – открытая вода.
В заливах Иркутского водохранилища толщина льда – до 60 сантиметров. Структура его верхнего слоя пористая, пропитанная талой водой на глубину 15-20 сантиметров. На Братском водохранилище лёд – от 20 до 60 сантиметров, процесс изменения его структуры – в начальной фазе: местами наблюдается нарушение сопряжения льда с берегом, многочисленные торосы и трещины. На Усть-Илимском водохранилище толщина льда – до 40 сантиметров, местами промоины.
В Бодайбинском районе на реке Витим лёд до полуметра. На реке Бирюсе в Тайшетском районе – 40-50 сантиметров, местами - промоины. В Тулунском районе на реке Ия толщина льда – до 50 сантиметров. На реках Иркут, Ушаковка - до 50 сантиметров. В Ангарском районе на реке Китой – от 40 до 50 сантиметров, на Ангаре – открытая вода. В Усольском районе на реке Ангаре лёд – до 60 сантиметров, на Белой – 25-40 сантиметров, забереги. В Шелеховском районе на Иркуте лёд - до 90 сантиметров, на Олхе – до 40 сантиметров, местами промоины.
На реке Лене в Жигаловском районе толщина льда достигает 55-65 сантиметров, в Киренском и Усть-Кутском районах - 40-60 сантиметров. На реке Киренге в Киренском районе – до 60 сантиметров, в Казачинско-Ленском районе - 55-65 сантиметров. В Чунском районе на реке Чуне и в Катангском районе на Нижней Тунгуске лёд – до 40 сантиметров, местами наблюдается посадка льда и выход воды на поверхность ледового поля.
На реке Оке в Зиминском районе лёд - 65-70 сантиметров, местами - открытые участки воды и наледь. На реках Зима, Кимильтей – 75-80 сантиметров. А в Нижнеудинском районе на реке Уде толщина льда - 30-40 сантиметров, местами – промоины и выход воды на поверхность льда. В Черемховском районе в верховьях реки Белой толщина льда составляет 25-40 сантиметров, местами промоины. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Иркутской области.
Маршрут по льду Байкала признали опасным
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут на Верхней Берёзовке
Экипажи танков и БМП стали лучшими на «Танковом биатлоне» и «Суворовском натиске»
Инспекторы ГИМС призывают граждан отказаться от походов по маршруту Ангасолка – Слюдянка
Итоги конкурса подведут 28 апреля
Финал соревнований состоится 10 апреля
Они придут на смену действующему упрощённому порядку
Примерные расчёты по новому проекту будут представлены 13 апреля
Он будет заезжать на улицу Садовая и Верхняя Садовая
Спортсменка стала второй по блицу среди девочек до 11 лет
В храмах республики прошли праздничные богослужения
На этот раз художники вместо холста рисовали на планшетах и смартфонах. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Грант выиграла организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
Пенсионерка перестала отвечать на звонки дочери
У девушки было стопроцентное поражение лёгких
Местные жители жалуются на неудобства на так называемой нижней части бульвара