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Маршрут по льду Байкала признали опасным

Маршрут по льду Байкала признали опасным
Общество,  Фото:pixabay.com
Инспекторы ГИМС призывают граждан отказаться от походов по маршруту Ангасолка – Слюдянка

На водоёмах Иркутской области начала стремительно меняться ледовая обстановка. С повышением среднесуточных температур структура льда становится неоднородной, появляются трещины, промоины, местами наблюдается выход воды на поверхность льда.

Так, в Слюдянском районе толщина льда варьируется от 18 до 45 сантиметров, на ледовом поле наблюдаются многочисленные трещины шириной до одного метра, местами - выход воды на поверхность. Туристский маршрут по байкальскому льду Ангасолка – Слюдянка считается опасным.

В Ольхонском районе на Малом море озера Байкал повсеместно образуются промоины вдоль береговой линии Мухорского залива, в районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык. В проливе возле мыса Хобой становая трещина местами достигает ширины 75 сантиметров. Идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда.

В Листвянке толщина льда – около 70 сантиметров, местами – трещины, промоины. В истоке реки Ангары и в районе населённого пункта Порт-Байкал – открытая вода.

В заливах Иркутского водохранилища толщина льда – до 60 сантиметров. Структура его верхнего слоя пористая, пропитанная талой водой на глубину 15-20 сантиметров. На Братском водохранилище лёд – от 20 до 60 сантиметров, процесс изменения его структуры – в начальной фазе: местами наблюдается нарушение сопряжения льда с берегом, многочисленные торосы и трещины. На Усть-Илимском водохранилище толщина льда – до 40 сантиметров, местами промоины.

В Бодайбинском районе на реке Витим лёд до полуметра. На реке Бирюсе в Тайшетском районе – 40-50 сантиметров, местами - промоины. В Тулунском районе на реке Ия толщина льда – до 50 сантиметров. На реках Иркут, Ушаковка - до 50 сантиметров. В Ангарском районе на реке Китой – от 40 до 50 сантиметров, на Ангаре – открытая вода. В Усольском районе на реке Ангаре лёд – до 60 сантиметров, на Белой – 25-40 сантиметров, забереги. В Шелеховском районе на Иркуте лёд - до 90 сантиметров, на Олхе – до 40 сантиметров, местами промоины.

На реке Лене в Жигаловском районе толщина льда достигает 55-65 сантиметров, в Киренском и Усть-Кутском районах - 40-60 сантиметров. На реке Киренге в Киренском районе – до 60 сантиметров, в Казачинско-Ленском районе - 55-65 сантиметров. В Чунском районе на реке Чуне и в Катангском районе на Нижней Тунгуске лёд – до 40 сантиметров, местами наблюдается посадка льда и выход воды на поверхность ледового поля.

На реке Оке в Зиминском районе лёд - 65-70 сантиметров, местами - открытые участки воды и наледь. На реках Зима, Кимильтей – 75-80 сантиметров. А в Нижнеудинском районе на реке Уде толщина льда - 30-40 сантиметров, местами – промоины и выход воды на поверхность льда. В Черемховском районе в верховьях реки Белой толщина льда составляет 25-40 сантиметров, местами промоины. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Иркутской области.
Байкал Иркутская область МЧС лед

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