Забайкалье примет фестиваль «Казачий разгуляй»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие проведут летом в форме народных гуляний



В Забайкальском крае поддержат межрайонный фестиваль «Казачий разгуляй». Мероприятие стало одним из победителей конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства.



- Межрайонный фестиваль «Казачий разгуляй», приуроченный к объявленному в России Году народного искусства и материального культурного наследия, планируется провести в конце лета, - рассказали в Нерчинском музее. - В ходе подготовки к фестивалю состоится краевой заочный конкурс для образовательных учреждений и учреждений культуры Забайкалья «Где казак, там и слава!».



Организаторы отметили, что мероприятие будет проводиться в форме народных гуляний, где каждое поселение представит свою станицу.



- Конкурс казачьих станиц будет включать в себя выставки работ декоративно–прикладного и изобразительного искусства, демонстрацию обрядов и элементов военного искусства казаков, исполнение песен и танцев, угощение блюдами казачьей кухни, - пояснили координаторы проекта.



Напомним, министерство культуры Забайкалья подвело итоги конкурса проектов НКО, оказывающих услуги в области культуры и искусства. Средства на реализацию своих творческих идей получат шесть победителей, сообщает пресс-служба ведомства.

