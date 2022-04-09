Мероприятие проведут летом в форме народных гуляний
В Забайкальском крае поддержат межрайонный фестиваль «Казачий разгуляй». Мероприятие стало одним из победителей конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства.
- Межрайонный фестиваль «Казачий разгуляй», приуроченный к объявленному в России Году народного искусства и материального культурного наследия, планируется провести в конце лета, - рассказали в Нерчинском музее. - В ходе подготовки к фестивалю состоится краевой заочный конкурс для образовательных учреждений и учреждений культуры Забайкалья «Где казак, там и слава!».
Организаторы отметили, что мероприятие будет проводиться в форме народных гуляний, где каждое поселение представит свою станицу.
- Конкурс казачьих станиц будет включать в себя выставки работ декоративно–прикладного и изобразительного искусства, демонстрацию обрядов и элементов военного искусства казаков, исполнение песен и танцев, угощение блюдами казачьей кухни, - пояснили координаторы проекта.
Напомним, министерство культуры Забайкалья подвело итоги конкурса проектов НКО, оказывающих услуги в области культуры и искусства. Средства на реализацию своих творческих идей получат шесть победителей, сообщает пресс-служба ведомства.
Забайкалье примет фестиваль «Казачий разгуляй»
Общество, Фото:
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