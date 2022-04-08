Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
В выходные в Бурятии ожидается мрачная погода. По прогнозу синоптиков, будет облачно, дожди и мокрый снег. Максимальная температура воздуха в дневные часы составит +12.
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 апреля, по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, по южной половине до умеренных осадков.
Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +1,+6, местами +7,+12.
В воскресенье, 10 апреля, в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, утром и днём по юго-западу, югу и северу до умеренных.
Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +5,+10, местами -1,+4.
Новая неделя не начнётся изменений в погоде. В понедельник 11 апреля по республике переменная облачность, местами небольшой снег.
Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +4,+9, местами 0,-5.
Жителей Бурятии предупредили о снеге и дожде на выходных
Общество, Фото:
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