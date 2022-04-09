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Корейцы помогут монголам построить новый город

Корейцы помогут монголам построить новый город
Общество,  Фото:pixabay.com
Правительство страны утвердило генплан развития города Новый Зуунмод

Правительство Монголии утвердило генеральный план развития города-спутника Новый Зуунмод. Новый город появится в долине Хушиг.

- Сегодня правительство одобрило генплан развития города Новый Зуунмод с учётом строительства железной дороги Богдхан и других планируемых проектов в долине Хушиг. Частичные планы будут разработаны в соответствии с генпланом. Например, проектирование объектов инженерной инфраструктуры вблизи логистического центра и аэропорта в долине Хушиг находится на этапе своего завершения. С апреля начались работы по проектированию объектов электроснабжения, отопления, коммуникаций и водохранилищ, а также паводковых и очистительных сооружений, – рассказал министр градостроения и строительства Монголии Б. Мунхбаатар.

Также министерство строительства и градостроительства договорилось о сотрудничестве с корпорацией жилищного строительства и городского развития южнокорейского города Инчхон в строительстве Нового Зуунмода. Эта договорённость была достигнута 7 апреля во время встречи министра с корейской делегацией.

Стороны также обсудили интеграцию транспортно-логистического центра долины Хушиг с Улан-Батором и регионами, создание современного «умного» и «зелёного» города, южнокорейский опыт переезда правительства, профильных министерств и ведомств в город Седжон. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия строительство города

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