Корейцы помогут монголам построить новый город

Правительство страны утвердило генплан развития города Новый Зуунмод
Правительство Монголии утвердило генеральный план развития города-спутника Новый Зуунмод. Новый город появится в долине Хушиг.
- Сегодня правительство одобрило генплан развития города Новый Зуунмод с учётом строительства железной дороги Богдхан и других планируемых проектов в долине Хушиг. Частичные планы будут разработаны в соответствии с генпланом. Например, проектирование объектов инженерной инфраструктуры вблизи логистического центра и аэропорта в долине Хушиг находится на этапе своего завершения. С апреля начались работы по проектированию объектов электроснабжения, отопления, коммуникаций и водохранилищ, а также паводковых и очистительных сооружений, – рассказал министр градостроения и строительства Монголии Б. Мунхбаатар.
Также министерство строительства и градостроительства договорилось о сотрудничестве с корпорацией жилищного строительства и городского развития южнокорейского города Инчхон в строительстве Нового Зуунмода. Эта договорённость была достигнута 7 апреля во время встречи министра с корейской делегацией.
Стороны также обсудили интеграцию транспортно-логистического центра долины Хушиг с Улан-Батором и регионами, создание современного «умного» и «зелёного» города, южнокорейский опыт переезда правительства, профильных министерств и ведомств в город Седжон. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
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