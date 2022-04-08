8 апреля в парке культуры и отдыха «Юбилейный» будет выставлен телескоп
Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) проведут XVI Всемирную ночь тротуарной астрономии 8 и 9 апреля. Телескопы будут выставлены на площадках в 12 городах, сёлах и посёлках Иркутской области, а также в Улан-Удэ, сообщается на сайте Иркутского планетария.
Так, любители астрономии в Улан-Удэ смогут наблюдать за луной 8 апреля в парке Юбилейный с 19:00 до 20:30.
Отмечается, что наблюдения состоятся при условии ясной погоды. Если же погода не позволит наблюдать, акция перенесётся на 6 и 7 мая — в этом году на 7 мая приходится Международный день астрономии.
Всемирная ночь тротуарной астрономии проводится ежегодно в первую четверть Луны после весеннего равноденствия. Именно в это время в Северном полушарии Земли Луна в этой фазе находится максимально высоко над горизонтом, что удобно для наблюдений.
В 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом акция была проведена онлайн, трансляцию на YouTube посмотрели более 3 тысяч зрителей. В Иркутске же акция пройдёт на площади у памятника Александру III. С 20:00 до 22:00 часов 8 апреля, с 18:00 до 22:00 часов 9 апреля.
В Улан-Удэ любителей астрономии приглашают наблюдать за луной
Общество, Фото:
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