В Бурятии посчитали соболей и рысей

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Угрозы для популяции этих животных нет



Бурприроднадзор сообщил о результатах государственного учёта соболей, рысей и других зверей. Этих диких животных пересчитали в январе-феврале.



Данные государственного мониторинга, показывают, что популяция соболя и рыси находится на стабильном уровне. Численность соболя в Бурятии составляет 62 294 особей, рыси - 3652 особей.



- По сравнению с прошлым годом имеет тенденция роста численности таких видов как глухарь, рябчик, куропатка серая, заяц, горностай и росомаха. А вот численность тетерева уменьшилась - на 15,4 %. Также по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2 % численность косули сибирской, лося, дикого северного оленя и белки, - сообщили в Бурприроднадзоре.



Системой государственного мониторинга была охвачена территория республики площадью 31,4 млн. га, включающая охотничьи угодья (28,3 млн. га), региональные заказники – 0,7 млн. га, федеральные особо охраняемые природные территории – 2,4 млн. га.





