Власти Бурятии рассказали, как получить кур-несушек по 30 рублей

Воспользоваться новой мерой поддержки могут сельские жители



Власти Бурятии разъяснили, как воспользоваться новой мерой поддержки по покупке кур-несушек по льготной цене.



Кто может получить эту поддержку?



Сельские жители, постоянно проживающие в сельской местности, имеющие сельскую прописку и личное подсобное хозяйство. Также необходимо предоставить справку о составе семьи. Жители городов и городских поселений не могут принимать участие в данной акции.



Куда можно подать заявку на получение новой меры поддержки?



Формированием списков нуждающихся в курах-несушках занимаются специалисты управления сельского хозяйства или отдел сельского хозяйства каждого из районов. Они же и являются координаторами проекта на местах.



Когда будет осуществляться доставка кур-несушек в районы?



Доставка будет осуществляться в конце апреля-начале мая после наступления более благоприятной, тёплой погоды, силами органов местного самоуправления – координаторов проекта на местах.



Жители СНТ и ДНТ могут получить эту господдержку?



Нет, не могут. Согласно земельному кодексу Российской Федерации и закону об обороте земель сельхозназначения, использование земель садовых и дачных товариществ должно соответствовать виду разрешённого использования участка (садоводство, огородничество).



Напомним, что правительство Бурятии запускает совместный с АО «Улан-Удэнская птицефабрика» проект для населения – реализация предприятием населению кур несушек по цене 30 рублей за голову при рыночной стоимости 280 рублей. Это ещё один вариант поддержки личных подсобных хозяйств. Глава республики дал поручение министерству сельского хозяйства региона определить механизм оказания поддержки, а главам районов – провести работу с желающими принять участие в проекте.



- Приобретая 10 кур несушек за 300 рублей, владелец личного подсобного хозяйства затратит на корма около 8-ми тысяч рублей в год, получив в среднем 2,5 тыс. штук яиц. Рыночная цена 1 яйца в республике составляет 9 рублей. То есть затратив 8,3 тыс. рублей, гражданин получит продукцию на сумму 22,5 тыс. рублей, - отметил зампредседателя правительства Бурятии Галсан Дареев.



По данному проекту семья из четырёх человек сможет приобрести по льготной цене 10 куриц, более четырёх человек – до 20 куриц.



Планируется участие в проекте тысяч семей из районов республики, которым предприятие обязуется реализовать по льготной цене в общей сложности 10 тысяч голов птицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

