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Театральные коллективы Бурятии посоревнуются в эстрадном жанре

Театральные коллективы Бурятии посоревнуются в эстрадном жанре
Общество,  Фото:pixabay.com
Участниками конкурса могут стать дети и молодёжь

Любительские театральные коллективы Бурятии посоревнуются в эстрадном жанре. Детские, юношеские и молодёжные театральные коллективы республики примут участие в конкурсе эстрадного искусства.

На конкурс отправляются видеоролики в разных эстрадных жанрах. Это миниатюры, пантомимы, клоунады, синтетический эстрадный жанр (театрализованная «зримая песня», хореографический, инструментальный) и даже народное обрядовое действо.

Конкурс пройдёт в дистанционном формате в двух возрастных группах: детско-юношеской (от 7 до 17 лет) и молодёжной (от 18 до 30 лет). Заявки на участие в конкурсе принимаются по 31 мая включительно по адресу: ontrcnt@mail.ru с пометкой «Эстрада». Положение конкурса размещено на сайте республиканского центра народного творчества.

Жюри оценит актёрское мастерство участников, стиль и манеру исполнения, оригинальность номера, режиссёрско-постановочное решение, эстрадную индивидуальность, театральность, зрелищность. Лауреаты конкурса в двух возрастных категориях будут поощрены денежными премиями.

Самые яркие творческие номера зрители увидят на летнем фестивале «Театральная неделя», сообщает пресс-служба РЦНТ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс театр эстрада молодежь дети фестиваль

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