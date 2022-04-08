Он будет заезжать на улицу Садовая и Верхняя Садовая
С 6 апреля изменена схема движения межмуниципального маршрута Улан-Удэ – Сотниково. Изменения внесены по инициативе администрации Иволгинского района для улучшения транспортного обслуживания населения, проживающего на улицах Садовая, Верхняя Садовая и вблизи.
Так, ранее автобусы №177 осуществляли движение по улице Медицинская, теперь же автобусы будут осуществлять заезд на улицу Садовая и Верхняя Садовая, куда ранее не заходил ни один маршрут. У жителей улицы Медицинская осталась возможность добираться до города на межмуниципальном маршруте №129 Улан-Удэ – Сотниково, схему которого не планируется менять.
- В адрес Минтранса Бурятии поступило заявление от администрации Иволгинского района в части изменения схемы движения транспортных средств межмуниципального маршрута №177 Улан-Удэ – Сотниково. Этот вопрос был рассмотрен на «Комиссии по обслуживанию автобусных маршрутов». По результатам рассмотрения данный маршрут был изменён, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В Бурятии изменили маршрут автобуса №177 Улан-Удэ – Сотниково
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