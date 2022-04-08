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В Улан-Удэ закрыли проход на «тот свет»

В Улан-Удэ закрыли проход на «тот свет»
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Перед опасной лестницей поставили ограждение

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале на улице Борсоева в Улан-Удэ нашли лестницу «на тот свет». Так местные жители назвали опасные ступени, где был велик риск угодить под колёса автомобилей. Снимок опасного места опубликовали в паблике «Аноним 03».

Ступеньки не были очищены, и фактически превратились в горку. Спуск же ведёт прямо на проезжую часть. Был велик риск съехать вниз и вылететь на проезжую часть. Территория рядом со ступеньками огорожена кустарниками, что закрывает обзор для водителей.

Зимой по словам очевидца, он видел, как прохожий чуть не угодил под колёса внедорожника, который ехал с высокой скоростью.


На сегодняшний день перед лестницей поставили ограждение. Так что сейчас она уже не так опасна, и следующей зимой проход на «тот свет» будет закрыт.

«На улице Борсоева закрыли спуск на тот свет», - поблагодарила автор поста.

В комментариях пользователи шутят: «Ну блин», «Мы же русские, я вон вижу лазейку». Остальные же в знак признательности за решение проблемы с опасной лестницей прокомментировали смайликами и «лайками».
благоустройство

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