Шахматистка Бурятии стала призёром первенства России

Общество, Фото: шахматная школа «Король на коне»

Спортсменка стала второй по блицу среди девочек до 11 лет



4 апреля в Сочи прошло первенство России по блицу среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет. Турнир собрал сильнейших юных шахматистов со всей страны.



Второе место в категории девочек до 11 лет заняла 10-летняя шахматистка из Бурятии. Соня У. с первых туров захватила лидерство, имея 7 очков из 7. Юная спортсменка потерпела лишь одно поражение от будущей чемпионки. Из 11 туров Соня набрала 9 очков и завоевала серебряную медаль первенства страны.



Турнир в Сочи проходит в четырёх дисциплинах. Помимо блица, проходят соревнования по решению шахматных композиций и по быстрым и классическим шахматам. Об этом сообщает шахматная школа Инны Ивахиновой «Король на коне».

