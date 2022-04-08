Спортсменка стала второй по блицу среди девочек до 11 лет
4 апреля в Сочи прошло первенство России по блицу среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет. Турнир собрал сильнейших юных шахматистов со всей страны.
Второе место в категории девочек до 11 лет заняла 10-летняя шахматистка из Бурятии. Соня У. с первых туров захватила лидерство, имея 7 очков из 7. Юная спортсменка потерпела лишь одно поражение от будущей чемпионки. Из 11 туров Соня набрала 9 очков и завоевала серебряную медаль первенства страны.
Турнир в Сочи проходит в четырёх дисциплинах. Помимо блица, проходят соревнования по решению шахматных композиций и по быстрым и классическим шахматам. Об этом сообщает шахматная школа Инны Ивахиновой «Король на коне».
Шахматистка Бурятии стала призёром первенства России
Общество, Фото:
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