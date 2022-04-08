Православные Бурятии отметили праздник Благовещения

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В храмах республики прошли праздничные богослужения



7 апреля православные христиане в Бурятии отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Накануне двунадесятого праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. Главе Бурятской митрополии сослужили клирики собора.



- На всенощном бдении митрополит Иосиф возглавил служение литии — прилежного моления о всем мире — и совершил освящение хлебов. При совершении полиелея архиерейским хором было пропето особое величание: «Архангельский глас вопием Ти, Чистая: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Во время пения митрополит Иосиф совершил полное каждение храма. После прочтения евангельского зачала архипастырь совершил помазание духовенства и народа освящённым елеем. Клириками собора был прочитан канон праздника, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В самый день праздника митрополит Иосиф совершил в соборном храме Улан-Удэ божественную литургию святого Иоанна Златоуста в соединении с вечерней. По окончании литургии перед иконой праздника было совершено славление.

