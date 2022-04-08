В храмах республики прошли праздничные богослужения
7 апреля православные христиане в Бурятии отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Накануне двунадесятого праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. Главе Бурятской митрополии сослужили клирики собора.
- На всенощном бдении митрополит Иосиф возглавил служение литии — прилежного моления о всем мире — и совершил освящение хлебов. При совершении полиелея архиерейским хором было пропето особое величание: «Архангельский глас вопием Ти, Чистая: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Во время пения митрополит Иосиф совершил полное каждение храма. После прочтения евангельского зачала архипастырь совершил помазание духовенства и народа освящённым елеем. Клириками собора был прочитан канон праздника, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В самый день праздника митрополит Иосиф совершил в соборном храме Улан-Удэ божественную литургию святого Иоанна Златоуста в соединении с вечерней. По окончании литургии перед иконой праздника было совершено славление.
Православные Бурятии отметили праздник Благовещения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсменка стала второй по блицу среди девочек до 11 лет
В храмах республики прошли праздничные богослужения
Грант выиграла организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
Пенсионерка перестала отвечать на звонки дочери
У девушки было стопроцентное поражение лёгких
Местные жители жалуются на неудобства на так называемой нижней части бульвара
Письмо написали сёстры, дети и жена спасённого мужчины
В республике готовятся к «подчищающей» иммунизации против опасного инфекционного заболевания
За день отловлено 13 безнадзорных животных
Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
8 апреля в парке культуры и отдыха «Юбилейный» будет выставлен телескоп
На водоёмах проходят рейды по недопущению выхода на лёд
Угрозы для популяции этих животных нет
Воспользоваться новой мерой поддержки могут сельские жители
Велогонщики проедут по маршрутам в честь Дня Победы