Ребёнок ушёл из дома после ссоры с сестрой
В Иркутске полицейские поощрили мужчину, вернувшего домой потерявшегося 7-летнего мальчика.
Мужчина, проживающий в микрорайоне Топкинский, возвращаясь домой с гаражного кооператива, обратил внимание на маленького мальчика, который находился возле детской площадки без сопровождения взрослых. Мужчина заметил, что ребёнок напуган и уточнил все ли у него в порядке. Он рассказал, что перепутал маршрутный автобус и заблудился, однако вспомнил свой адрес. Алексей вернулся за автомобилем и отвёз несовершеннолетнего к родителям в Ленинский район.
Как оказалось, мальчик ушёл из дома после ссоры со старшей сестрой, которая не отпустила его в гости. Он разбил свою копилку и отправился на прогулку самостоятельно.
Начальник Управления МВД России «Иркутское» полковник полиции Олег Савин вручил мужчине благодарственное письмо и подчеркнул бдительность и грамотность его действий, а также поблагодарил за внимательное отношение и активную гражданскую позицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске поощрили мужчину, вернувшего домой мальчика
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