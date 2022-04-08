В Забайкалье стартовал кубок России по парабадминтону

Финал соревнований состоится 10 апреля



Сильнейшие парабадминтонисты страны борются за медали на соревнованиях в Чите с 6 по 11 апреля. Здесь проходит первый этап кубка России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине бадминтон. Торжественное открытие состязаний состоялось 7 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета.



На турнир приехало 80 участников из 13 субъектов России: из Москвы и Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской, Псковской, Самарской, Новосибирской и Архангельской областей, Татарстана и Чувашии, Приморского, Пермского и Забайкальского краёв. На игровых кортах будет разыграно 22 комплекта наград в 6 спортивных классах. Победителей выявят в смешанном, а также мужских и женских одиночных и парных разрядах.



Финальные матчи пройдут 10 апреля. В этот же день состоится церемония награждения победителей и призёров соревнований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



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