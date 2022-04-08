Итоги конкурса подведут 28 апреля
Юных жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе детского творчества «Светлая Пасха!». Конкурс пасхальных рисунков и поделок посвящён празднованию Светлого Христова Воскресения.
Участвовать могут дети в возрасте до 16 лет включительно. На отбор принимаются фотографии живописных и графических работ, поделок в формате JPG (1000х650 пикселей). Фотографии можно отправить на электронный адрес: konkursmuzeyrb2022@mail.ru (с пометкой «Пасха»). Заявки принимаются по 13 апреля включительно.
С 15 по 25 апреля на официальном сайте национального музея будет проходить онлайн-выставка, где каждый желающий сможет отметить понравившуюся работу, проголосовав за неё.
Награждение проводится по четырём возрастным номинациям: до 7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет. В каждой возрастной группе будут четыре призовых места. Из них три места присуждаются по решению жюри и одно – по итогам онлайн-голосования. Итоги конкурса будут подведены 28 апреля.
Победители награждаются дипломами победителя творческого конкурса. Участники награждаются сертификатами участника творческого конкурса. Педагоги, подготовившие победителя или лауреата конкурса, отмечаются благодарностями. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея РБ.
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В Бурятии проводится пасхальный конкурс детского творчества
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