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Студенты Улан-Удэ собрали 30 мешков мусора

Студенты Улан-Удэ собрали 30 мешков мусора
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Они участвуют в месячнике чистоты

Студенты Бурятского республиканского педагогического колледжа очистили территорию вдоль улицы Пушкина, от перекрёстка ул. Хоца-Намсараева до общежития БГСХА. Команда из 20 человек собрала 30 мешков мусора.

– Всегда стараюсь принимать участие в таких городских мероприятиях и приглашаю своих знакомых, друзей, чтобы вместе сделать наш солнечный город чище, красивее, более зелёным и уютным, – сказал волонтёр, студент факультета физической культуры Артём.



Экологические акции проходят в каждом районе города, участие в них принимают организации, предприятия и все неравнодушные горожане. В рамках месячника чистоты, который стартовал 28 марта по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, помимо санитарной очистки и благоустройства территорий, производится посадки деревьев и кустарников.

Экологические акции продлятся до 23 апреля. В это же день пройдёт общегородской субботник, сообщили в пресс-службе мэрии города. 
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