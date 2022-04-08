Студенты Улан-Удэ собрали 30 мешков мусора





Студенты Бурятского республиканского педагогического колледжа очистили территорию вдоль улицы Пушкина, от перекрёстка ул. Хоца-Намсараева до общежития БГСХА. Команда из 20 человек собрала 30 мешков мусора.– Всегда стараюсь принимать участие в таких городских мероприятиях и приглашаю своих знакомых, друзей, чтобы вместе сделать наш солнечный город чище, красивее, более зелёным и уютным, – сказал волонтёр, студент факультета физической культуры Артём.Экологические акции проходят в каждом районе города, участие в них принимают организации, предприятия и все неравнодушные горожане. В рамках месячника чистоты, который стартовал 28 марта по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, помимо санитарной очистки и благоустройства территорий, производится посадки деревьев и кустарников.Экологические акции продлятся до 23 апреля. В это же день пройдёт общегородской субботник, сообщили в пресс-службе мэрии города.