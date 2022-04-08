В Бурятии могут создать межвузовский студенческий кампус

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Примерные расчёты по новому проекту будут представлены 13 апреля



В Бурятии прошло совещание по созданию межвузовского студенческого кампуса на территории республики. Напомним, что до 2030 года в стране должна быть создана сеть университетских кампусов мирового уровня. Министерство науки и высшего образования РФ объявило конкурс по созданию студенческих кампусов и разработало специальный портал «Прокампус.рф».



Программа реализуется в рамках федерального проекта. Это новый проект по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений.



Вузы Бурятии пока только обсуждают концепцию будущего кампуса. Приём заявок на создание кампусов мирового уровня второй волны осуществляется до 1 августа 2022 года. На сегодня заявлено 27 регионов по строительству подобных кампусов.



- На совещании, прошедшем в ДНК имени М.П. Хабаева, приняли участие команды 5 вузов во главе с ректорским и проректорским корпусом. Были обсуждены вопросы технической, научно-образовательной, воспитательной составляющей будущего международного научно-образовательного студенческого кампуса на Байкале. В соответствии с конкурсной документацией инвестор должен вложить до 40% от стоимости проекта, 60% из федерального бюджета, - рассказала Баирма Гыргенова, начальник отдела науки и высшей школы министерства образования и науки РБ.



В ближайшее время совет ректоров вузов Бурятии совместно с министерством образования республики проведёт рабочие совещания по определению концепции инновационной образовательной среды (кампуса) на территории региона. На следующей межвузовской стратсессии, которая запланирована на 13 апреля, должны быть представлены примерные расчёты по новому проекту «Кампус на Байкале». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



