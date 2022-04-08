Женщина похитила более миллиона рублей
56-летняя жительница Иркутской области признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2018 годы заведующая детским садом в посёлке Кутулук вносила в табели учёта рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении обязанностей по должности помощника воспитателя, которые фактически не выполнялись. Деньги она забирала себе. Таким образом осуждённая похитила более одного миллиона бюджетных средств.
- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемой к совершенному преступлению, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил иск представителя потерпевшего на сумму 1 450 218 рублей.
В Иркутской области осудили заведующую детсадом за мошенничество
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