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Библиотечный фонд СИЗО в Улан-Удэ пополнился на 900 книг

Библиотечный фонд СИЗО в Улан-Удэ пополнился на 900 книг
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Теперь в библиотеке около 10 тысяч книг

900 книг и православных журналов передали сотрудники воспитательного отдела улан-удэнской колонии поселения №3 в следственный изолятор № 1.

- Для организации полезной занятости подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе, функционирует библиотека, где заключённым под стражу по графику выдаются для чтения художественные книги, религиозная литература и периодические издания, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

На сегодняшний день библиотечный фонд учреждения составляет порядка 10 тысяч экземпляров.

Все поступающие в учреждение печатные издания проходят проверку на предмет выявления изданий входящих в «Федеральный список экстремистских материалов», отметили в пресс-службе. 
УФСИН

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