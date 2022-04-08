Библиотечный фонд СИЗО в Улан-Удэ пополнился на 900 книг

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Теперь в библиотеке около 10 тысяч книг



900 книг и православных журналов передали сотрудники воспитательного отдела улан-удэнской колонии поселения №3 в следственный изолятор № 1.



- Для организации полезной занятости подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе, функционирует библиотека, где заключённым под стражу по графику выдаются для чтения художественные книги, религиозная литература и периодические издания, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



На сегодняшний день библиотечный фонд учреждения составляет порядка 10 тысяч экземпляров.



Все поступающие в учреждение печатные издания проходят проверку на предмет выявления изданий входящих в «Федеральный список экстремистских материалов», отметили в пресс-службе.

