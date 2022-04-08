Теперь в библиотеке около 10 тысяч книг
900 книг и православных журналов передали сотрудники воспитательного отдела улан-удэнской колонии поселения №3 в следственный изолятор № 1.
- Для организации полезной занятости подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе, функционирует библиотека, где заключённым под стражу по графику выдаются для чтения художественные книги, религиозная литература и периодические издания, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
На сегодняшний день библиотечный фонд учреждения составляет порядка 10 тысяч экземпляров.
Все поступающие в учреждение печатные издания проходят проверку на предмет выявления изданий входящих в «Федеральный список экстремистских материалов», отметили в пресс-службе.
Библиотечный фонд СИЗО в Улан-Удэ пополнился на 900 книг
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