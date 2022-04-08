Соревнования пройдут на Верхней Берёзовке
22 апреля в Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по спортивному ориентированию «Багульник». Турнир посвящён Году культурного наследия народов России и пройдёт в детском оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Берёзовке.
Как сообщает группа «Ориентировщики Бурятии», к участию в соревнованиях допускаются команды школ, учебных заведений, организаций дополнительного образования детей, отдельные спортсмены. Турнир проводится по возрастным группам: «Новичок», МД-12, МД-14 и ЮД-18. Онлайн-регистрация производится на сервисе «Orgeo» по 20 апреля.
Открытие соревнований состоится в 11:00. Победители и призёры в личном зачёте награждаются призами и дипломами. Команды-призёры получат дипломы соответствующих степеней.
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В Бурятии состоится первенство по спортивному ориентированию
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