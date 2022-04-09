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Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании

Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортивное мероприятие пройдёт на Верхней Берёзовке

27 апреля в Улан-Удэ состоятся городские соревнования школьников по спортивному ориентированию «Подснежник». Турнир посвящён Дню Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт в детском оздоровительном центре «Берёзка» на Верхней Берёзовке.

Как сообщает группа «Ориентировщики Бурятии», в соревнованиях примут участие группы: Ж-18 (15-18 лет), Ж-14 (13-14 лет), Ж-12 (11-12 лет), М-18 (15-18 лет), М-14 (13-14 лет), М-12 (11-12 лет), «Новички» (10 лет и старше). Онлайн-регистрация производится на сервисе «Orgeo» по 25 апреля.

Начало соревнований в 12:00. Победители и призёры в личном зачёте награждаются дипломами. Команды получат дипломы соответствующих степеней.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ спортивное ориентирование спорт соревнования школа

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