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В Бурятии после вмешательства прокуратуры привели в порядок дороги

В Бурятии после вмешательства прокуратуры привели в порядок дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушения выявили на восьми улицах 

Администрация Баргузинского района Бурятии нарушила закон в сфере безопасности дорожного движения.

Прокурорской проверкой установлено, что на восьми улицах села Баргузин в нарушение закона допущено сужение ширины полос местной дороги, загрязнение дорожного покрытия снегом, образование ям и выбоин на дороге.

Кроме того, не своевременно произведены очистка тротуаров и обочин от снега.

10 марта главе района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Произведено грейдирование дорог, устранены иные недостатки дорожного покрытия, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Должностное лицо признано виновным, ему назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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