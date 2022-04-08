Нарушения выявили на восьми улицах
Администрация Баргузинского района Бурятии нарушила закон в сфере безопасности дорожного движения.
Прокурорской проверкой установлено, что на восьми улицах села Баргузин в нарушение закона допущено сужение ширины полос местной дороги, загрязнение дорожного покрытия снегом, образование ям и выбоин на дороге.
Кроме того, не своевременно произведены очистка тротуаров и обочин от снега.
10 марта главе района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Произведено грейдирование дорог, устранены иные недостатки дорожного покрытия, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Должностное лицо признано виновным, ему назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии после вмешательства прокуратуры привели в порядок дороги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В её рамках также организуют концертную программу
Мероприятие проведут в четырёх направлениях
В Улан-Удэ воздух прогреется до +11
В программу включены конкурсы, показы спектаклей и творческие встречи
С 21 апреля стартует показ ленты «Возвращение с фронта»
В турнире встретятся команды БГУ, ВСГУТУ и Селенгинского района
11 апреля состоится презентация личного фонда Леонида Синегрибова
Первыми пациентами стали жители посёлка Карымское
Объявлен конкурс сувениров, посвящённый юбилею района
В республике планируется создать инклюзивные туры для маломобильных граждан России
Дамнин Мунконов напомнил тункинцам про необходимость ежегодной диспансеризации
Молодожёнами и родителями стала пара из села Сбега
Школьники почтили память погибшего в ходе спецоперации лейтенанта
Запрещено разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки
В республике объявлен конкурс пьес для детских и взрослых театральных коллективов