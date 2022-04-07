Главврач Тункинской больницы поздравил со Всемирным днём здоровья

Дамнин Мунконов напомнил тункинцам про необходимость ежегодной диспансеризации



Главный врач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов поздравил местных жителей и гостей Тункинской долины со Всемирным днём здоровья, который отмечается сегодня, 7 апреля.



- Уважаемые жители и гости Тункинского района! 7 апреля все прогрессивное человечество отмечает – Всемирный день здоровья! Поздравляю вас с этим праздником! В этот день мы все должны в первую очередь ещё раз напомнить самим себе, что здоровье человека – это самое ценное, что есть у него. Ничто не может сравниться с ним - ни богатство, ни положение в обществе, ни слава. Это настоящая драгоценность, подаренная нам природой. Человек обязан беречь своё здоровье смолоду, ведь именно здоровый человек формирует сильную нацию. Будьте на позитиве, проводите больше времени с близкими и больше улыбайтесь. Будьте здоровы, счастливы и пусть ваш путь всегда освещает солнце, - пожелал Мунконов.



Главврач больницы также напомнил тункинцам, что нельзя забывать про ежегодную диспансеризацию.



- Важно помнить, что самое главное для здоровья – это профилактика! Проходите ежегодную диспансеризацию, следите за подачу сигналов, которые идут в ваш организм, - призвал Дамнин Мунконов.



