Дамнин Мунконов напомнил тункинцам про необходимость ежегодной диспансеризации
Главный врач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов поздравил местных жителей и гостей Тункинской долины со Всемирным днём здоровья, который отмечается сегодня, 7 апреля.
- Уважаемые жители и гости Тункинского района! 7 апреля все прогрессивное человечество отмечает – Всемирный день здоровья! Поздравляю вас с этим праздником! В этот день мы все должны в первую очередь ещё раз напомнить самим себе, что здоровье человека – это самое ценное, что есть у него. Ничто не может сравниться с ним - ни богатство, ни положение в обществе, ни слава. Это настоящая драгоценность, подаренная нам природой. Человек обязан беречь своё здоровье смолоду, ведь именно здоровый человек формирует сильную нацию. Будьте на позитиве, проводите больше времени с близкими и больше улыбайтесь. Будьте здоровы, счастливы и пусть ваш путь всегда освещает солнце, - пожелал Мунконов.
Главврач больницы также напомнил тункинцам, что нельзя забывать про ежегодную диспансеризацию.
- Важно помнить, что самое главное для здоровья – это профилактика! Проходите ежегодную диспансеризацию, следите за подачу сигналов, которые идут в ваш организм, - призвал Дамнин Мунконов.
Главврач Тункинской больницы поздравил со Всемирным днём здоровья
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