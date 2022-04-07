В Бурятии прошли соревнования по лазертагу памяти погибшего военного



























- Дети учатся преодолевать препятствия, стрелять, защищать себя и свою команду и, так скажем, свою родину. По плану такой турнир будет проводиться во всех районах Бурятии, а победители будут приглашены на финальные республиканские соревнования в Улан-Удэ, - объяснил руководитель Бурятского регионального отделения Боевого братства Жамбал Жанаев.



Глава Бичурского района Василий Смолин отметил, что идея увековечения памяти героя Цыбикжапа Бадмаева появилась сразу после известия о его кончине.



- Это малая доля того, что мы можем сделать для его близких, чтобы память о его подвиге, о нём, оставалась надолго в наших сердцах. Эта игра сейчас как раз показывает, как быстро надо реагировать, отстаивать, защищать, ведь она приближена к боевым действиям, - рассказал Василий Смолин.



Помимо игры в лазертаг, в физкультурно-спортивном комплексе Бичуры, глава района, ДООСАВ РБ, Боевое братство, военный комиссариат района и руководители военно-патриотических клубов и другие, провели «круглый стол». Они подписали резолюцию по теме «Патриотическое воспитание молодёжи в Бичурском районе».





7 апреля в Бичуре прошёл районный турнир по спортивному лазертагу. Соревнования посвятили памяти земляка, командира взвода разведывательной роты, лейтенанта Бадмаева Цыбикжапа Цыдендамбаевича, который погиб при выполнении служебного долга во время специальной военной операции в Украине. Мама погибшего Светлана Бадмаева внесла свою лепту в проведение соревнований памяти её сына.- Лично от нашей семьи решили учредить приз, десять тысяч рублей, команде победителей. Огромное спасибо и низкий поклон всем, что решили так увековечить память нашего сына, мужа, внука, отца, - выступила Светлана Бадмаева на открытии соревнований.Ребята, в составе 24 команд по пять человек, несколько часов учувствовали в турнире в большом зале физкультурно-спортивного комплекса Бичуры.По словам главного тренера соревнований, лазертаг - это вид активных военно-спортивных игр. Игра позволяет максимально универсально использовать и оборудование, и практически любое помещение. Главный судья Денис Гармаев утверждает, что эта игра достаточно популярная, и она набирает обороты в России именно как вид спорта.- Меня порадовала дисциплина участников. Вполне всё четко проходит. Вот что мне нравится, ребята понимают сразу после первой игры правила, задачи. Командные навыки уже проявляются, что радует. Есть ребята, которые активно проявляют себя, свои лидерские качества, которые, скажем так, умеют задавать тон команде. Как соперники они себя ведут вполне правильно, по-спортивному. Это очень радует, когда мы видим, что участники понимают, что это спорт, для чего это и как происходит, - поделился мнением руководитель военно-спортивного клуба «Лидер», главный судья соревнований Денис Галсанов.Юные патриоты рассказали, что эта игра показала им, насколько сплочённая у них команда.- Командная игра мне очень понравилась. Мы были все вместе, как мальчики, так и девочки, все взаимодействовали, почувствовали командный дух, - поделился юнармеец Максим.- В этой игре можно выплеснуть эмоции. И мы почувствовали друг друга. Мы уже играли в пейнтбол, но пейнтбол больнее. Здесь больше понравилось, в пейнтболе гораздо сложнее. Было реально классно, - рассказала участница соревнований Юля.Дети серьёзно подходят не только к турниру, но и к своим занятиям в военно-патриотических клубах.- Обычно мы маршируем, тут же и танцуем, физическая подготовка у нас хорошая. Собраны все виды спорта, то есть и в волейбол, баскетбол мы также поиграть можем, по лёгкой атлетике пробежать. Все эти состязания и игры нас направляют на будущее. Я вот хочу поступать в военное училище. И для общего развития конечно, - отметила Лиза, юнармеец военно-патриотического клуба «Соболь» Бичурского района.- Думаю, такие мероприятия помогают в патриотическом воспитании. Вот, например, на нашей базе уже много лет существует военно-патриотический клуб «Соболь». И у нас уже тенденция такая, что выпускники этого клуба идут учиться и становятся офицерами. И это лет 10 уже, может больше. Есть отряды юнармии. Детям это нравится, в плане именно патриотической подготовки. Им нравится изучать историю России, учувствовать в военных каких-то спортивных мероприятиях, даже надевать эту форму и стоять в карауле, - рассказала методист Бичурского детского дома творчества Наталья Иванова.Абсолютным победителем соревнований по лазертагу стала команда из села Малый Куналей.Мероприятие провело ДОСААФ Бурятии, при участии Боевого братства.