 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

««Мы Вместе»: В Улан-Удэ прошла акция в поддержку Донецкой народной республики

««Мы Вместе»: В Улан-Удэ прошла акция в поддержку Донецкой народной республики
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Восемь лет назад жители Донбасса проголосовали за независимость

Сегодня, 7 апреля, в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ прошла акция-концерт в поддержку Донецкой народной республики «Мы вместе». «Восемь лет назад в этот день жители Донбасса сплотились, проявили решимость и мужество, и сказали «нет» незаконному режиму неонацистов. Акция «Мы вместе» приурочена к этому событию», - сообщили в мэрии Улан-Удэ.

- Уже на протяжении восьми лет Донецкая и Луганская народные республики защищают своих мирных жителей, защищают свои границы. Настал момент, когда жители Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Своих не бросаем. За своих мы боремся. По решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина началась специальная военная операция. Сегодня на Донбассе, на Украине находятся наши ребята, наши военные. Мы поддерживаем не только жителей Донбасса, мы поддерживаем наших солдат, нашу армию, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


В рамках акции мэр Улан-Удэ вручил почётные грамоты администрации города муниципальному театру «Забава», который в составе делегации Республики Бурятия дал 11 концертов для военнослужащих на территории Крыма, Ростовской области, Донецкой и Луганской республик.

- Мы благодарим главу и правительство республики, администрацию нашего города в лице Игоря Юрьевича Шутенкова за то, что они поддержали нашу инициативу съездить и поддержать наших бойцов, потому что им сейчас, действительно, нелегко. Мы хотели поддержать боевой настрой, поднять боевой дух нашим ребятам, чтобы им нестрашно было идти в бой, потому что они делают правое дело. Конечно, мы всем им передали привет из дома, сказали, что мы ждем их и молимся за них каждый божий день, и, конечно, мы желаем всем нашим бойцам вернуться домой живыми. Мы были в Крыму, со стороны Ростова, в Донецке и Луганске – поверьте, война – это страшно. Поэтому мирного нам всем неба над головой! – сказала в ответном слове заслуженная артистка Республики Бурятия, вокалист театра народной музыки и танца «Забава» Елена Шашина.

Акция завершилась концертом солистов и творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.





ДНР акция администрацияУУ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
Общество, 07.04.2022
Запрещено разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки
В Бурятии создадут пьесы на бурятском и русском языках
В Бурятии создадут пьесы на бурятском и русском языках
Общество, 07.04.2022
В республике объявлен конкурс пьес для детских и взрослых театральных коллективов
В Забайкалье проснулись тарбаганы
В Забайкалье проснулись тарбаганы
Общество, 07.04.2022
Их первое появление было зафиксировано в заказнике «Горная степь»
В селе Бурятии установят памятник Герою Советского Союза
В селе Бурятии установят памятник Герою Советского Союза
Общество, 07.04.2022
Памятник Алексею Пестереву появится в Кяхтинском районе
Между Улан-Удэ и Южно-Сахалинском запустили прямые рейсы
Между Улан-Удэ и Южно-Сахалинском запустили прямые рейсы
Общество, 07.04.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с отправки первого прямого авиарейса на Сахалин  
В Улан-Удэ стартовал капремонт школы №50
В Улан-Удэ стартовал капремонт школы №50
Общество, 07.04.2022
Учащиеся будут временно учиться в корпусах школы №35
95-летний иркутянин установил рекорд России
95-летний иркутянин установил рекорд России
Общество, 07.04.2022
Спортсмен стал рекордсменом в толкании ядра в своей возрастной категории
Ансамбль из Бурятии завоевал гран-при международного конкурса
Ансамбль из Бурятии завоевал гран-при международного конкурса
Общество, 07.04.2022
«Булжамуур» возвращается из Санкт-Петербурга с победой
В Бурятии объявлен эстрадный конкурс молодых исполнителей
В Бурятии объявлен эстрадный конкурс молодых исполнителей
Общество, 07.04.2022
Отборочный этап проведут в дистанционном формате
Улан-удэнцы жалуются на двойные списания в трамваях
Улан-удэнцы жалуются на двойные списания в трамваях
Общество, 07.04.2022
Сбой зафиксирован в начале апреля
ЕР открывает гуманитарные центры в Мариуполе
ЕР открывает гуманитарные центры в Мариуполе
Общество, 07.04.2022
Сотни волонтёров занимаются раздачей гуманитарной помощи
Дора Хамаганова рассказала, как едва не стала помощницей Жириновского
Дора Хамаганова рассказала, как едва не стала помощницей Жириновского
Общество, 07.04.2022
Владимир Жириновский сам пригласил Дору Хамаганову на работу после нескольких минут общения
В Улан-Удэ после снегопада размыло дороги
В Улан-Удэ после снегопада размыло дороги
Общество, 07.04.2022
Проблема возникла в трёх отдалённых микрорайонах
В Бурятском драмтеатре первым на новую сцену выйдет кот
В Бурятском драмтеатре первым на новую сцену выйдет кот
Общество, 07.04.2022
Зрителей ждёт перфоманс в честь новоселья
Артисты театра из Бурятии поборются за куклу «Нику»
Артисты театра из Бурятии поборются за куклу «Нику»
Общество, 07.04.2022
Бестужевцы примут участие в фестивале «Территория детства» в Благовещенске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^