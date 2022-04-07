Дора Хамаганова рассказала, как едва не стала помощницей Жириновского





Обнял, поблагодарил за беседу, дал визитку.



Да, я потом пришла, в длиннющий коридор фракции ЛДПР в Госдуме.



...И вот мы, в громадном кабинете пьём чай из изящных высоких стаканов. Договорились, что я буду работать в PR-отделе.



Предупредил - работа связана с дальними командировками. Вроде договорились. Взяла на раздумия два дня.



Но, в этот же вечер позвонила мама. Обычно выдержанная, терпеливая, сказала, что ей очень плохо. Просила приехать. Мои дети были у нее, на каникулах. Пришлось выехать. Потом мама заболела, тяжело. Я осталась в Бурятии.



Так и не состоялась моя карьера у Жириновского.



Но я не жалею. Потому что у нас в Бурятии интереснее, живее, полнее жизнь, чем где-либо! Это точно!



...Покойся с миром, Владимир Жириновский. Я говорю «ты». Потому что он был на «ты» со всем миром».



Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский





Потом он сказал: «Смотри-ка, какая ты грамотная. У тебя речь поставленная. Пойдешь ко мне помощником? В понедельник жду».Обнял, поблагодарил за беседу, дал визитку.Да, я потом пришла, в длиннющий коридор фракции ЛДПР в Госдуме....И вот мы, в громадном кабинете пьём чай из изящных высоких стаканов. Договорились, что я буду работать в PR-отделе.Предупредил - работа связана с дальними командировками. Вроде договорились. Взяла на раздумия два дня.Но, в этот же вечер позвонила мама. Обычно выдержанная, терпеливая, сказала, что ей очень плохо. Просила приехать. Мои дети были у нее, на каникулах. Пришлось выехать. Потом мама заболела, тяжело. Я осталась в Бурятии.Так и не состоялась моя карьера у Жириновского.Но я не жалею. Потому что у нас в Бурятии интереснее, живее, полнее жизнь, чем где-либо! Это точно!...Покойся с миром, Владимир Жириновский. Я говорю «ты». Потому что он был на «ты» со всем миром».Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни . О его кончине сообщили 6 апреля.

Бурятская общественница Дора Хамаганова, которая сейчас трудится пресс-секретарём администрации Тункинского района, рассказала о том, как едва не стала помощницей Владимира Жириновского. На своей странице «Вконтакте» она оставила пост памяти российского политика. Приводим его дословно:«Это было в 2007 году. На Красной площади проходил Международный фестиваль чая. Мы с Константином Куксиным, организатором первого в России Музея кочевых культур поставили монгольскую юрту прямо под Спасской башней. Многочисленным посетителям я рассказывала о Бурятии, бурятских народных традициях, о чаепитии....Вдруг толпа на Красной площади, покупавшая чай, восточные сладости, заволновалась. Все побежали в сторону Исторического музея. Прошел ропот: «Жириновский, деньги, деньги!» Через некоторое время вижу - в толпе идет Жириновский, окружённый охранниками. Бросает купюры. Люди хватают, смеются, кричат - еще, еще!Вдруг Жириновский повернул к нам. Наша юрта выделялась среди стандартных палаток.-Ты кто? Казашка, киргизка? - спросил меня.- Нет. Бурятка.- Что тут у Вас?- Чаепитие, бурятские народные традиции показываем.- А, вообще, ты кто?- Журналист, говорю. На ТВ работала. Книжки, статьи выпускаю.И так поговорили с ним, несколько минут.