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В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»

В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»
Общество,  Фото:pixabay.com
К участию приглашаются дети в возрасте до 16 лет

В Бурятии объявлен республиканский конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!». Мероприятие проводится в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в творческом конкурсе приглашаются дети в возрасте до 16 лет. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки). Рисунки должны соответствовать тематике конкурса и отображать отношение автора к событию «9 мая».

На конкурсный отбор принимаются фотографии в формате JPG (размер 1000х650 px). Их можно отправить на электронный адрес: konkursmuzeyrb2022@mail.ru c пометкой «Победа».

Заявки принимаются по 27 апреля включительно. С 29 апреля по 10 мая на официальном сайте национального музея будет проходить онлайн-выставка, где каждый желающий сможет отметить понравившуюся работу, проголосовав за неё.

Итоги конкурса будут подведены 13 мая. Награждение проводится по четырём возрастным номинациям: до 7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет. В каждой возрастной группе четыре призовых места: три места по решению жюри и одно по итогам онлайн-голосования.

Победители награждаются дипломами победителя творческого конкурса. Участники награждаются сертификатами участника творческого конкурса. Педагоги, подготовившие победителя или лауреата конкурса, отмечаются благодарностями. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

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