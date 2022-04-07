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В Улан-Удэ после снегопада размыло дороги

В Улан-Удэ после снегопада размыло дороги
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Проблема возникла в трёх отдалённых микрорайонах

В 125, 126, 127 микрорайонах Улан-Удэ после двух недавних снегопадов размыло дороги. Сегодня начата работа по отсыпке дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Я выехал на место, объехал все три микрорайона. Буквально сейчас грузятся самосвалы, на место отъезжает специальная техника для того, чтобы на основных магистралях, перекрёстках произвести отсыпку щебня и его укатывание, - сообщил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьёв.

 
Он отметил, что Октябрьский район – это, в основном, песчаники. Всего в районе 17 080 частных домов. Из них в 125, 126, 127 (улицы Андреева, Звонкая, Юго-Западная) микрорайонах – около 250 домов.

- Что касается этих трех микрорайонов, то ни одна из этих улиц не входит в 310-е постановление, которое определяет исчерпывающий перечень дорог общего назначения. Тем не менее, это наши жители, поэтому меры принимать будем. Думаю, что эту ситуацию в течение одних-двух суток исправим, - сказал Андрей Муравьёв.

В 2022 году в Октябрьском районе запланирован ремонт восьми центральных улиц общей протяжённостью 10,9 км на сумму более 300 млн рублей. Это ул. Терешковой, пр. Строителей, Мокрова, Широких-Полянского, Подкаменская, Павлова и дорога в мкр. Таежный.

Летом 2021 года после проливных дождей была проведена отсыпка участка центральной дороги в 126 микрорайоне. Сейчас она удовлетворительном состоянии.

1 марта состоялась встреча Андрея Муравьёва с активом ТОС «126 микрорайон», председателем которого является Дмитрий Даданов. По результатам встречи центральная дорога в 126 микрорайоне была включена в перечень дорог с неусовершенствованным покрытием, подлежащих грейдированию и отсыпке. Перечень направлен в комитет городского хозяйства.

Снегопад дороги

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