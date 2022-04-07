В Улан-Удэ после снегопада размыло дороги







Он отметил, что Октябрьский район – это, в основном, песчаники. Всего в районе 17 080 частных домов. Из них в 125, 126, 127 (улицы Андреева, Звонкая, Юго-Западная) микрорайонах – около 250 домов.



- Что касается этих трех микрорайонов, то ни одна из этих улиц не входит в 310-е постановление, которое определяет исчерпывающий перечень дорог общего назначения. Тем не менее, это наши жители, поэтому меры принимать будем. Думаю, что эту ситуацию в течение одних-двух суток исправим, - сказал Андрей Муравьёв.



В 2022 году в Октябрьском районе запланирован ремонт восьми центральных улиц общей протяжённостью 10,9 км на сумму более 300 млн рублей. Это ул. Терешковой, пр. Строителей, Мокрова, Широких-Полянского, Подкаменская, Павлова и дорога в мкр. Таежный.



Летом 2021 года после проливных дождей была проведена отсыпка участка центральной дороги в 126 микрорайоне. Сейчас она удовлетворительном состоянии.



1 марта состоялась встреча Андрея Муравьёва с активом ТОС «126 микрорайон», председателем которого является Дмитрий Даданов. По результатам встречи центральная дорога в 126 микрорайоне была включена в перечень дорог с неусовершенствованным покрытием, подлежащих грейдированию и отсыпке. Перечень направлен в комитет городского хозяйства.



