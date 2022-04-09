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Второй этап чемпионата Бурятии по мотокроссу пройдёт в мае

Второй этап чемпионата Бурятии по мотокроссу пройдёт в мае
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования проведут в Кабанском районе

8 мая в Бурятии пройдёт второй этап открытого чемпионата республики по мотокроссу. Межрегиональные соревнования проведут в селе Нюки Кабанского района, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.

К участию в турнире допускаются спортсмены в классах: «85 куб. см» (12-15 лет), «Юниоры» (16-18 лет), «Открытый» (18-44 года), «Эндуро» (16 лет и старше), «Ветераны» (45 лет и старше), «Пит байк» (8-15 лет), «Мотоциклы с коляской» (18 лет и старше для водителя, 16 лет и старше для колясочника).

Регистрация участников пройдёт с 10:00 до 11:00. В 10:00 начнётся открытая тренировка по классам. Открытие соревнований запланировано на 12:00. Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда для каждого класса мотоциклов.

В личном зачёте призёры награждаются медалями и дипломами, говорится в положении турнира.

Напомним, первый этап чемпионата РБ по мотокроссу состоится 23 апреля в Кяхте.

Возрастное ограничение 0+
мотоспорт мотокросс мотогонки спорт Бурятия чемпионат Бурятии Кабанский район

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