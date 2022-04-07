 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

В Бурятском драмтеатре первым на новую сцену выйдет кот

В Бурятском драмтеатре первым на новую сцену выйдет кот
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрителей ждёт перфоманс в честь новоселья

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 апреля состоится открытие новой сцены «Тайзан59» в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева (12+).

Открытие начнётся в фойе театра. Там с приветственным словом выступит худрук Саян Жамбалов, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Затем приглашённые отправятся в зал, где первым на сцену выпустят кота. На новоселье есть такая примета, что первым в жилище должен войти кот. По поверью, входя в новый дом, коты несут туда положительную энергетику.

Однако неизвестно, будет ли это настоящее животное или нет – в программе обозначено «Перфоманс с котом». Затем выступят артисты театра, а завершится всё праздничным тортом.

Новый зал «Тайзан59» расположен на четвёртом этаже театра. Зал небольшой и рассчитан на 90 мест. Слово «тайзан» означает по-бурятски «сцена», а «59» - номер бывшего репетиционного зала.

- Теперь в театре появилось новое художественное пространство, которое позволит осуществить самые смелые театральные эксперименты. Камерность площадки позволит стать ещё ближе нашим зрителям с актёрами, - сообщает пресс-служба театра.


Бурятский театр драмы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

ЕР открывает гуманитарные центры в Мариуполе
ЕР открывает гуманитарные центры в Мариуполе
Общество, 07.04.2022
Сотни волонтёров занимаются раздачей гуманитарной помощи
В Улан-Удэ после снегопада размыло дороги
В Улан-Удэ после снегопада размыло дороги
Общество, 07.04.2022
Проблема возникла в трёх отдалённых микрорайонах
В Бурятском драмтеатре первым на новую сцену выйдет кот
В Бурятском драмтеатре первым на новую сцену выйдет кот
Общество, 07.04.2022
Зрителей ждёт перфоманс в честь новоселья
Артисты театра из Бурятии поборются за куклу «Нику»
Артисты театра из Бурятии поборются за куклу «Нику»
Общество, 07.04.2022
Бестужевцы примут участие в фестивале «Территория детства» в Благовещенске
Известный московский пианист выступит в Улан-Удэ
Известный московский пианист выступит в Улан-Удэ
Общество, 07.04.2022
Юрий Фаворин ведёт активную концертную деятельность
Плохим своё здоровье считают лишь 7% жителей Бурятии
Плохим своё здоровье считают лишь 7% жителей Бурятии
Общество, 07.04.2022
Большинство жителей Бурятии оценивают своё здоровье со знаком плюс
В Бурятии объяснили, в чём коварство весеннего льда
В Бурятии объяснили, в чём коварство весеннего льда
Общество, 07.04.2022
Особенно осторожно нужно спускаться с берега
В Бурятии скончался заслуженный лесовод
В Бурятии скончался заслуженный лесовод
Общество, 07.04.2022
Александр Фёдорович Кузьмин создал уникальную систему выращивания сеянцев
В Бурятии начинается весенний сезон охоты на птиц
В Бурятии начинается весенний сезон охоты на птиц
Общество, 07.04.2022
Всего будет выдано 21 600 разрешений на добычу пернатых
Жителям Бурятии советуют не смотреть агрессивным собакам в глаза
Жителям Бурятии советуют не смотреть агрессивным собакам в глаза
Общество, 07.04.2022
Специалисты опубликовали несколько полезных советов, как вести себя с бродячими собаками
Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»
Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»
Общество, 07.04.2022
Некоторые жители уже несколько дней не могут записаться на приём
В 100-х кварталах Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют животных
В 100-х кварталах Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют животных
Общество, 07.04.2022
Мобильные группы проверят правила содержания собак
В Улан-Удэ воспитанники детского центра рискуют попасть под колёса
В Улан-Удэ воспитанники детского центра рискуют попасть под колёса
Общество, 07.04.2022
При выходе с территории образовательного центра дети попадают прямо на проезжую часть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^