Зрителей ждёт перфоманс в честь новоселья
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 апреля состоится открытие новой сцены «Тайзан59» в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева (12+).
Открытие начнётся в фойе театра. Там с приветственным словом выступит худрук Саян Жамбалов, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Затем приглашённые отправятся в зал, где первым на сцену выпустят кота. На новоселье есть такая примета, что первым в жилище должен войти кот. По поверью, входя в новый дом, коты несут туда положительную энергетику.
Однако неизвестно, будет ли это настоящее животное или нет – в программе обозначено «Перфоманс с котом». Затем выступят артисты театра, а завершится всё праздничным тортом.
Новый зал «Тайзан59» расположен на четвёртом этаже театра. Зал небольшой и рассчитан на 90 мест. Слово «тайзан» означает по-бурятски «сцена», а «59» - номер бывшего репетиционного зала.
- Теперь в театре появилось новое художественное пространство, которое позволит осуществить самые смелые театральные эксперименты. Камерность площадки позволит стать ещё ближе нашим зрителям с актёрами, - сообщает пресс-служба театра.
В Бурятском драмтеатре первым на новую сцену выйдет кот
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сотни волонтёров занимаются раздачей гуманитарной помощи
Проблема возникла в трёх отдалённых микрорайонах
Зрителей ждёт перфоманс в честь новоселья
Бестужевцы примут участие в фестивале «Территория детства» в Благовещенске
Юрий Фаворин ведёт активную концертную деятельность
Большинство жителей Бурятии оценивают своё здоровье со знаком плюс
Особенно осторожно нужно спускаться с берега
Законопроект внесён в Народный Хурал
Александр Фёдорович Кузьмин создал уникальную систему выращивания сеянцев
Всего будет выдано 21 600 разрешений на добычу пернатых
Специалисты опубликовали несколько полезных советов, как вести себя с бродячими собаками
Сельчане получили 4G-интернет
Некоторые жители уже несколько дней не могут записаться на приём
Мобильные группы проверят правила содержания собак
При выходе с территории образовательного центра дети попадают прямо на проезжую часть