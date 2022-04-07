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ЕР открывает гуманитарные центры в Мариуполе

ЕР открывает гуманитарные центры в Мариуполе
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Сотни волонтёров занимаются раздачей гуманитарной помощи

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия сформировала штаб, которому предстоит устраивать детей-сирот ЛДНР в семьи россиян. Он будет работать под руководством уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Турчака, в процесс, связанный с опекунством, усыновлением, оказанием помощи детям, будут включены сенаторы и депутаты Госдумы. Сотни российских семей готовы усыновить детей Донбасса. Процесс поддержит «Единая Россия».

По данным Турчака, все полтора месяца с начала спецоперации на территории Украины «Единая Россия» регулярно поставляет гуманитарную помощь, которая в колоннах МЧС почти ежедневно отправляется на освобождённые территории. В общей сложности в течение этого времени региональными отделениями партии по всей стране было собрано свыше 3500 тонн гуманитарной помощи. Это продукты, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, одежда, обувь, лекарства, стройматериалы.

- «Единая Россия» продолжает гуманитарную миссию, - сообщил Турчак. Получив заявки из Донецка и других городов республики: Володарского и Мариуполя, их отрабатывают в «Единой России» через гуманитарные центры.

Для преодоления последствий, связанных с длительным отсутствием поставок гуманитарных грузов, «Единой Россией» был открыт центр помощи в Мариуполе, в который каждый день приходят за помощью около шести тысяч жителей. В нём предусмотрена работа пункта медицинской помощи, полевой кухни. Здесь же можно зарядить телефон и обзавестись сим-картой.

Сотни волонтёров центра занимаются раздачей гуманитарной помощи. За 13 дней жители получили свыше 52 тысяч продуктовых наборов, 142 тысяч буханок хлеба и около 300 тысяч литров воды. Помощь приходит и жителям левобережных районов Мариуполя, куда ещё недавно продукты и воду завозить было невозможно.

Активную помощь оказывают беженцам и эвакуированным жителям в «Молодой Гвардии Единой России» и в «Волонтёрской Роте». С помощью волонтёров было развёрнуто два полевых лагеря, местом расположения которых стали освобождённые посёлок Володарское и село Безыменное. Там уже работают 50 волонтёров и ждут прибытия ещё такого же количества добровольцев: медиков, психологов и специалистов, имеющих большой опыт помощи в условиях ЧС. Искать пропавших родственников помогает сайт poisk-mariupol.ru, на который за несколько дней пришло почти четыре тысячи заявок.

Месяц с лишним в больницах Донбасса работают медики во главе с председателем комитета по здравоохранению Дмитрием Хубезовым. По данным сайта партии ER.RU, в коллективах медучреждений народных республик свыше 50 российских медработников.

По мнению Турчака, самое главное сейчас заключается в помощи людям. 
Единая Россия ДНР ЛНР

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