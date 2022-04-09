В Бурятии состоится турнир по гиревому спорту

Спортивное мероприятие станет отборочным на всероссийские соревнования



23 апреля в Бурятии пройдёт республиканский турнир по гиревому спорту памяти Алексея Продубнова среди юношей, девушек, мужчин и женщин. Соревнования состоятся в городе Гусиноозёрск, в универсальном спортивном центре имени Н.Д. Бадмаева. Спортивное мероприятие проводится без зрителей и является отборочным на всероссийские соревнования.



Соревнования пройдут в упражнении «Армейский Гиревой Рывок» (АГР). Среди младших юношей (2006-2007 гг.р.) с гирей 16 кг – весовых категориях: 58 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, свыше 73кг. Среди младших девушек (2006-2007 гг.р.) с гирей 12 кг – весовых категориях: 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, свыше 63 кг. Среди старших юношей, юниоров и мужчин с гирей 24 кг – весовых категориях: 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг. Среди старших девушек, юниорок и женщин с гирей 16 кг – весовых категориях: 55 кг, 65 кг и свыше 65 кг.



Взвешивание участников (юноши, девушки, мужчины, женщины) состоится с 8:30 до 9:30. Торжественное открытие и начало соревнований стартуют в 10:30.



По итогам первенства определяются четыре абсолютных победителя по наилучшему результату. Победители в личном первенстве награждаются дипломами и медалями. Абсолютные победители награждаются кубками и дипломами. Об этом сообщает региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта.



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