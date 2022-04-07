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Артисты театра из Бурятии поборются за куклу «Нику»

Артисты театра из Бурятии поборются за куклу «Нику»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Бестужевцы примут участие в фестивале «Территория детства» в Благовещенске

Летом в Благовещенске состоится первый и единственный на Дальнем Востоке театральный фестиваль для детей и о детях «Территория детства». В афишу вошёл спектакль Государственного русского драматического театра имени Бестужева. Бестужевцы приглашены со спектаклем Сергея Левицкого «Макаки, пицца и деструкция» (12+), сообщили в пресс-службе театра.

Показ спектакля «Макаки, пицца и деструкция» пройдёт 9 июня на сцене Амурского областного театра драмы.

«Территория детства» объединит профессиональные театры Дальнего Востока, чьи спектакли для детей от 5 до 15 лет будут признаны лучшими из лучших. Русский драматический театр стал единственным театром Бурятии, приглашенным на фестиваль.

«Макаки, пицца и деструкция» – современная пьеса, поставленная в жанре «музыкальной истории». Здесь поднимаются проблемы школьных конфликтов, девического соперничества, переменчивой первой любви, недетских обид и отсутствия взаимопонимания с родителями. Это спектакль глазами подростков и на языке подростков о самом важном. По сюжету, девочки в школьной театральной студии репетируют спектакль о жизни макак. Детская «труппа» под руководством учительницы и режиссера-самоучки собирается выиграть конкурс, где призом обещана поездка в Москву. Но главная роль достается не любимице учителей, самой популярной девочке в классе, а новенькой. Однако, как оказалось, борьба между двумя соперницами, в которую втянуты и другие одноклассники, развернулась не только за роль...

Всего на участие в фестивале «Территория детства» было подано 24 заявки от профессиональных театров Дальнего Востока из 14 дальневосточных городов. В результате конкурсного отбора в афишу вошли шесть кукольных постановок и 11 спектаклей театров драмы и ТЮЗов из Магадана, Читы, Нерюнгри, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и других.

Победителям фестиваля вручат «Нику» – большую куклу ручной работы, эскиз которой создала амурская художница Анна Тюрина. Это не просто изображение милой девчушки в пижаме. Её кигуруми с гребнем на капюшоне и хвостом напоминает амурозавров, ходивших по амурской земле 70 миллионов лет назад.


Русский драмтеатр

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