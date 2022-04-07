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Известный московский пианист выступит в Улан-Удэ

Известный московский пианист выступит в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юрий Фаворин ведёт активную концертную деятельность

Бурятская филармония пригласила улан-удэнцев на концерт московского пианиста Юрия Фаворина. Выступление пройдёт 17 мая в Колледже искусств имени Чайковского.

Музыкант обучался в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени Чайковского. Затем совершенствовался в ассистентуре-стажировке МГК и в университете Моцартеум в Зальцбурге.

Лауреат открытого международного конкурса композиторов-пианистов «Николай Рубинштейн и Московская композиторская школа» Ассоциации «Классическое наследие», международных конкурсов имени Оливье Мессиана в Париже, королевы Елизаветы в Брюсселе. Удостоен I премии фонда имени Дьёрдя Циффры (Австрия) и диплома министра культуры РФ.

Ведёт активную концертную деятельность, выступая с сольными концертами и в ансамбле с ведущими симфоническими и камерными оркестрами России, Европы, Японии. В репертуаре пианиста – сочинения самых разных эпох и направлений, от классицизма до современных композиций. Участник программы «Звезды XXI века» Московской филармонии.

В программе вечера: Р. Шуман — «Лесные сцены», Ф. Лист «Годы странствий».


Возрастное ограничение 6+
пианист концерт

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