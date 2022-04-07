Плохим своё здоровье считают лишь 7% жителей Бурятии





7 апреля отмечается Всемирный день здоровья отмечается. Это важный праздник для каждого, кто заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе.По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения, в 2021 году 91% населения России были удовлетворены состоянием своего здоровья. Оценили своё здоровье как «удовлетворительное» - 41%, «хорошее» - 43% и «очень хорошее» -7%. «Плохим» считают свое здоровье - 8 % россиян. Количество ответивших, что у них «очень плохое» здоровье составило около 1 %.Что касается Бурятии, то 92% населения оценивают своё здоровье со знаком плюс, но придерживаются чуть умеренно-позитивных оценок. Так, оценивают как «удовлетворительное» 44% , «хорошее» – 43% и «очень хорошее» - 5%. Лишь 7,5% жителей Бурятии считает своё здоровье «плохим» или «очень плохим», сообщили в Бурятстате.