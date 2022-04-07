В Бурятии объяснили, в чём коварство весеннего льда

Особенно осторожно нужно спускаться с берега



Республиканское агентство ГО и ЧС напомнило жителям Бурятии, что весной лёд начинает таять и становится непрочным. Скреплённый ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку. Но днём лед быстро нагревается, и от просачивающейся талой воды «тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.



Весенний ледяной покров на реках нельзя использовать для катания и переходов, так как лёд очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить.



Перед вскрытием рек, озёр, водоёмов лед слабеет, становится рыхлым, опасным для перехода. Особую внимательность необходимо проявлять при выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. Выходить на необследованный лед опасно, при необходимости перехода нужно пользоваться палкой, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - лёд может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Также лёд непрочен около стока вод, в местах произрастания растительности, под сугробами.



Если вы попали в беду или стали свидетелем несчастного случая, незамедлительно сообщите об этом по телефону «112».



