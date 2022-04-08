В Забайкалье стартовал фестиваль «Пасхальная весна»

Мероприятие проведут в четырёх направлениях



В преддверии праздника Пасхи в Забайкальском крае запущен большой региональный проект – фестиваль «Пасхальная весна». Он будет проходить в течение всего апреля и объединит мероприятия во всех муниципальных районах.



Фестиваль будет проходить в четырёх направлениях. Организаторы предлагают провести «Пасхальный лекторий» в формате классных часов и викторин об истории и традициях празднования, выставку-ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Пасхальное чудо». Запланирована волонтёрская акция «Твори добро!» по организации благотворительных концертов в больницах, интернатах, детских домах, а также фестивальная творческая программа «Пасхальная радость». Проведение мероприятий по выбранным направлениям организуют и координируют руководители органов управления культурой муниципальных районов края.



Самые яркие и значимые фрагменты пасхальных мероприятий в районах края будут отражены в видеороликах, которые опубликуют на официальном сайте министерства культуры Забайкалья и страницах в социальных сетях. Авторов лучших работ наградят ценными подарками оргкомитета фестиваля «Пасхальная весна».



Крупнейшим мероприятием «Пасхальной весны» в Забайкалье станет праздничный концерт в Чите, который состоится 24 апреля в культурно-досуговом центре «Родина» (6+). В рамках мероприятия будет организована выставка декоративно-прикладного искусства «Пасхальное чудо» и театрализованная фольклорная программа «Красная горка», которая расскажет о праздничных пасхальных традициях. Будут задействованы фольклорный ансамбль «Читинская слобода», творческие коллективы Забайкальского краевого училища культуры: сводный хор «Наследие», фольклорный ансамбль «Оберег», ансамбль танца «Радуга».



Кроме того, в ходе пасхальной недели в районах края состоятся экспресс-концерты творческих коллективов училища культуры, творческих коллективов Читы с праздничной программой «Пасхальные встречи». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+

