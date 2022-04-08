 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Забайкалье стартовал фестиваль «Пасхальная весна»

В Забайкалье стартовал фестиваль «Пасхальная весна»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в четырёх направлениях

В преддверии праздника Пасхи в Забайкальском крае запущен большой региональный проект – фестиваль «Пасхальная весна». Он будет проходить в течение всего апреля и объединит мероприятия во всех муниципальных районах.

Фестиваль будет проходить в четырёх направлениях. Организаторы предлагают провести «Пасхальный лекторий» в формате классных часов и викторин об истории и традициях празднования, выставку-ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Пасхальное чудо». Запланирована волонтёрская акция «Твори добро!» по организации благотворительных концертов в больницах, интернатах, детских домах, а также фестивальная творческая программа «Пасхальная радость». Проведение мероприятий по выбранным направлениям организуют и координируют руководители органов управления культурой муниципальных районов края.

Самые яркие и значимые фрагменты пасхальных мероприятий в районах края будут отражены в видеороликах, которые опубликуют на официальном сайте министерства культуры Забайкалья и страницах в социальных сетях. Авторов лучших работ наградят ценными подарками оргкомитета фестиваля «Пасхальная весна».

Крупнейшим мероприятием «Пасхальной весны» в Забайкалье станет праздничный концерт в Чите, который состоится 24 апреля в культурно-досуговом центре «Родина» (6+). В рамках мероприятия будет организована выставка декоративно-прикладного искусства «Пасхальное чудо» и театрализованная фольклорная программа «Красная горка», которая расскажет о праздничных пасхальных традициях. Будут задействованы фольклорный ансамбль «Читинская слобода», творческие коллективы Забайкальского краевого училища культуры: сводный хор «Наследие», фольклорный ансамбль «Оберег», ансамбль танца «Радуга».

Кроме того, в ходе пасхальной недели в районах края состоятся экспресс-концерты творческих коллективов училища культуры, творческих коллективов Читы с праздничной программой «Пасхальные встречи». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край фестиваль Пасха концерт акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В парке Улан-Удэ развернётся выставка ДОСААФ
В парке Улан-Удэ развернётся выставка ДОСААФ
Общество, 08.04.2022
В её рамках также организуют концертную программу
В Забайкалье стартовал фестиваль «Пасхальная весна»
В Забайкалье стартовал фестиваль «Пасхальная весна»
Общество, 08.04.2022
Мероприятие проведут в четырёх направлениях
В Бурятии местами до +17
В Бурятии местами до +17
Общество, 08.04.2022
В Улан-Удэ воздух прогреется до +11 
Бурятия примет фестиваль любительских театров
Бурятия примет фестиваль любительских театров
Общество, 07.04.2022
В программу включены конкурсы, показы спектаклей и творческие встречи
В прокат России выходит фильм, снятый в Забайкалье
В прокат России выходит фильм, снятый в Забайкалье
Общество, 07.04.2022
С 21 апреля стартует показ ленты «Возвращение с фронта»
В Бурятии стартует женское первенство республики по мини-футболу
В Бурятии стартует женское первенство республики по мини-футболу
Общество, 07.04.2022
В турнире встретятся команды БГУ, ВСГУТУ и Селенгинского района
В Бурятии презентуют архив узника фашизма
В Бурятии презентуют архив узника фашизма
Общество, 07.04.2022
11 апреля состоится презентация личного фонда Леонида Синегрибова
В Забайкалье начал работу передвижной медкомплекс
В Забайкалье начал работу передвижной медкомплекс
Общество, 07.04.2022
Первыми пациентами стали жители посёлка Карымское
В Бурятии выберут «Сувениры Мухоршибири»
В Бурятии выберут «Сувениры Мухоршибири»
Общество, 07.04.2022
Объявлен конкурс сувениров, посвящённый юбилею района
В Бурятии будут развивать туризм для инвалидов
В Бурятии будут развивать туризм для инвалидов
Общество, 07.04.2022
В республике планируется создать инклюзивные туры для маломобильных граждан России
Главврач Тункинской больницы поздравил со Всемирным днём здоровья
Главврач Тункинской больницы поздравил со Всемирным днём здоровья
Общество, 07.04.2022
Дамнин Мунконов напомнил тункинцам про необходимость ежегодной диспансеризации
В Забайкалье прошла одновременная регистрация брака и рождения
В Забайкалье прошла одновременная регистрация брака и рождения
Общество, 07.04.2022
Молодожёнами и родителями стала пара из села Сбега
В Бурятии прошли соревнования по лазертагу памяти погибшего военного
В Бурятии прошли соревнования по лазертагу памяти погибшего военного
Общество, 07.04.2022
Школьники почтили память погибшего в ходе спецоперации лейтенанта
В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
Общество, 07.04.2022
Запрещено разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки
В Бурятии создадут пьесы на бурятском и русском языках
В Бурятии создадут пьесы на бурятском и русском языках
Общество, 07.04.2022
В республике объявлен конкурс пьес для детских и взрослых театральных коллективов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^