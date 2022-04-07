В Бурятии объявлен эстрадный конкурс молодых исполнителей

Отборочный этап проведут в дистанционном формате



В Бурятии объявлен республиканский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса». Конкурс пройдёт в дистанционном формате по видеозаписям.



Участники конкурса представят два произведения продолжительностью не более 4 минут каждая. Это песня композитора Бурятии (либо авторская) или современная обработка народной песни и песня из своего репертуара.



В этом году оргкомитет расширил возрастную категорию: в конкурсе примут участие певцы от 15 до 35 лет. Состав исполнителей не ограничен: соло, дуэт, ансамбль.



Для участия в конкурсе необходимо направить до 30 апреля заявку и конкурсную программу. Электронный адрес оргкомитета: ontrcnt@mail.ru. Положение конкурса размещено на сайте республиканского центра народного творчества, сообщает пресс-служба РЦНТ.



Список финалистов конкурса будет объявлен 1 июня. Гала-концерт конкурса пройдёт в Улан-Удэ в октябре-ноябре текущего года, точная дата будет сообщена дополнительно.



Возрастное ограничение 6+

