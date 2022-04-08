В Бурятии местами до +17

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Улан-Удэ воздух прогреется до +11



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 апреля по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +6,+11, по юго-западу и югу до +12,+17, по северу 0,+5.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +9,+11.



