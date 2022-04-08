В Улан-Удэ воздух прогреется до +11
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 апреля по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +6,+11, по юго-западу и югу до +12,+17, по северу 0,+5.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +9,+11.
В Бурятии местами до +17
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Общество, 08.04.2022
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