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В Бурятии выберут «Сувениры Мухоршибири»

В Бурятии выберут «Сувениры Мухоршибири»
Общество,  Фото:pixabay.com
Объявлен конкурс сувениров, посвящённый юбилею района

В Бурятии объявлено о проведении конкурса на лучший образец сувенирной продукции «Сувенир Мухоршибири», посвящённого 95-летию со дня образования Мухоршибирского района.

Конкурс проходит по следующим возрастным категориям: дети от 10 до 18 лет и взрослые от 18 лет и старше. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 10 лет и старше, а также жители Мухоршибирского района в возрасте от 18 лет и старше, создающие свои произведения в качестве хобби, для личностной самореализации, в том числе преподаватели, студенты учебных заведений.

На конкурс предоставляются сувениры, посвящённые 95-летию со дня образования Мухоршибирского района, выполненные в любой технике и любом жанре, в любой цветовой гамме. Разрешается использовать официальную символику района: герб и флаг. Он может отражать основные вехи истории развития района, культурно-духовные традиции, юбилейные слоганы, элементы орнаментов народов, проживающих на территории района, природные особенности территории. Конкурсная работа должна быть снабжена информационной этикеткой с обратной стороны работы.

Сроки приёма конкурсных работ: с 25 апреля по 16 мая. Работы предоставляются по адресу: с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 28, «Центр дополнительного образования». Об этом сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.

Возрастное ограничение 0+
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