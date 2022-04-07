В Бурятии выберут «Сувениры Мухоршибири»

Объявлен конкурс сувениров, посвящённый юбилею района



В Бурятии объявлено о проведении конкурса на лучший образец сувенирной продукции «Сувенир Мухоршибири», посвящённого 95-летию со дня образования Мухоршибирского района.



Конкурс проходит по следующим возрастным категориям: дети от 10 до 18 лет и взрослые от 18 лет и старше. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 10 лет и старше, а также жители Мухоршибирского района в возрасте от 18 лет и старше, создающие свои произведения в качестве хобби, для личностной самореализации, в том числе преподаватели, студенты учебных заведений.



На конкурс предоставляются сувениры, посвящённые 95-летию со дня образования Мухоршибирского района, выполненные в любой технике и любом жанре, в любой цветовой гамме. Разрешается использовать официальную символику района: герб и флаг. Он может отражать основные вехи истории развития района, культурно-духовные традиции, юбилейные слоганы, элементы орнаментов народов, проживающих на территории района, природные особенности территории. Конкурсная работа должна быть снабжена информационной этикеткой с обратной стороны работы.



Сроки приёма конкурсных работ: с 25 апреля по 16 мая. Работы предоставляются по адресу: с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 28, «Центр дополнительного образования». Об этом сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.



Возрастное ограничение 0+

