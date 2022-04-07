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В Бурятии рассмотрят льготы детям военных, погибших в ходе спецоперации

В Бурятии рассмотрят льготы детям военных, погибших в ходе спецоперации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Законопроект внесён в Народный Хурал

На ближайшей сессии Народного Хурала Бурятии рассмотрят законопроект о мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Законопроект внесён главой Бурятии; с докладом выступит министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.

Предлагается предусмотреть меры социальной поддержки для детей погибших (умерших) или получивших инвалидность военнослужащих. Речь идёт о военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.

Законопроектом предлагается внеочередное зачисление в детсады, школы, в организации отдыха и оздоровления детей, а также получение образования в ссузах и вузах.

«Финансовые средства, необходимые для реализации законопроекта, будут предусматриваться в республиканском бюджете», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

23 сессия Народного Хурала назначена на 24 апреля.
военнослужащие социальная поддержка Украина

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