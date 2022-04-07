Законопроект внесён в Народный Хурал
На ближайшей сессии Народного Хурала Бурятии рассмотрят законопроект о мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Законопроект внесён главой Бурятии; с докладом выступит министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.
Предлагается предусмотреть меры социальной поддержки для детей погибших (умерших) или получивших инвалидность военнослужащих. Речь идёт о военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.
Законопроектом предлагается внеочередное зачисление в детсады, школы, в организации отдыха и оздоровления детей, а также получение образования в ссузах и вузах.
«Финансовые средства, необходимые для реализации законопроекта, будут предусматриваться в республиканском бюджете», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
23 сессия Народного Хурала назначена на 24 апреля.
В Бурятии рассмотрят льготы детям военных, погибших в ходе спецоперации
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Большинство жителей Бурятии оценивают своё здоровье со знаком плюс
Особенно осторожно нужно спускаться с берега
Законопроект внесён в Народный Хурал
Александр Фёдорович Кузьмин создал уникальную систему выращивания сеянцев
Всего будет выдано 21 600 разрешений на добычу пернатых
Специалисты опубликовали несколько полезных советов, как вести себя с бродячими собаками
Сельчане получили 4G-интернет
Некоторые жители уже несколько дней не могут записаться на приём
За месяц заболеваемость COVID-19 снизилась в 10 раз
Мобильные группы проверят правила содержания собак
При выходе с территории образовательного центра дети попадают прямо на проезжую часть
Чтобы восстановить справедливость, невиновному водителю пришлось потратить немало сил
Их жертвами стали 37 человек
Столица Бурятии войдёт в проект «Чистый воздух»
Состоялось торжественное открытие улицы Густова