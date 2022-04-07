В Бурятии рассмотрят льготы детям военных, погибших в ходе спецоперации

Законопроект внесён в Народный Хурал



На ближайшей сессии Народного Хурала Бурятии рассмотрят законопроект о мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Законопроект внесён главой Бурятии; с докладом выступит министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.



Предлагается предусмотреть меры социальной поддержки для детей погибших (умерших) или получивших инвалидность военнослужащих. Речь идёт о военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.



Законопроектом предлагается внеочередное зачисление в детсады, школы, в организации отдыха и оздоровления детей, а также получение образования в ссузах и вузах.



«Финансовые средства, необходимые для реализации законопроекта, будут предусматриваться в республиканском бюджете», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.



23 сессия Народного Хурала назначена на 24 апреля.

