В селе Бурятии установят памятник Герою Советского Союза

Общество, Фото: администрация Кяхтинского района

Памятник Алексею Пестереву появится в Кяхтинском районе



В Кяхтинском районе Бурятии продолжается работа по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. Инициативная группа Чикойского поселения выступила с предложением установить памятник Герою Советского Союза Алексею Пестереву в селе Чикой. Это предложение в прошлом году было озвучено на встрече с главой республики Алексеем Цыденовым в городе Кяхта.



Работы по изготовлению бюста реставрационной компанией из Улан-Удэ проходили в два этапа из средств районного бюджета. Был заключен договор на выполнение работ по «лепке бюста из скульптурного пластилина» на сумму 168 тысяч рублей, затем подписан договор на «покрытие бюста бронзой» на сумму 252 тысяч рублей. 25 марта этого года была произведена приёмка и готовый бюст был доставлен в Кяхту. 4 апреля он был передан в администрацию СП «Чикойское». Местные жители с прошлого года проводят работу по подготовке постамента для памятника, определено место в центре села.



Торжественное открытие памятника Алексею Пестереву запланировано в рамках мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.



Справка



Пестерев Алексей Иванович родился в селе Мурочи Троицкосавского уезда Забайкальской области в крестьянской семье. Учился в школе Чикойского завода. В 1933 году уехал на стройку в город Усть-Кут Иркутской области. В 1939 году назначен инструктором райкома ВКП(б).



В июне 1941 года был призван в Красную Армию, после окончания курсов младших лейтенантов проходил службу в войсках Забайкальского фронта в качестве комсорга, а затем политрука роты. С декабря 1943 года находился в действующей армии в должности командира роты 252-й Харьковской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, участвовал в освобождении Украины. Был удостоен ордена Красной Звезды и медали «За отвагу».



В конце марта 1945 года будучи командиром стрелкового батальона, в назначенное командованием время, несмотря на сопротивление немцев, взял город Комарно. Выполнению важной задачи способствовали умение и личный героизм лейтенанта. Указом президиума Верховного совета СССР от 25 мая 1946 года за проявленное мужество и героизм А.И. Пестереву присвоено звание Героя Советского Союза.



