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95-летний иркутянин установил рекорд России

95-летний иркутянин установил рекорд России
Общество,  Фото:пресс-служба всероссийской федерации лёгкой атлетики
Спортсмен стал рекордсменом в толкании ядра в своей возрастной категории

Со 2 по 3 апреля в Москве состоялся XXXI чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении среди ветеранов. В главном ветеранском старте сезона приняло участие рекордное для зимних чемпионатов страны количество участников — 471 спортсмен из 57 субъектов Российской Федерации. Среди участников чемпионата было 24 чемпиона мира и Европы среди ветеранов разных лет.

Впервые на чемпионате России среди ветеранов выступил спортсмен возрастной категории 95-99 лет. Им стал ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Константин Михайлович Познянский. 95-летний атлет в толкании ядра (3 кг) показал результат 6,63 м, что автоматически становится рекордом страны в категории М-95, сообщает пресс-служба всероссийской федерации лёгкой атлетики.

- Не хватило до рекорда Европы всего несколько сантиметров. Константин Михайлович ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. На протяжении 15 лет наш уважаемый ветеран подаёт пример молодёжи своим активным образом жизни, принимая участие в «Лыжне России», является послом всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активный член совета ветеранов Октябрьского округа, - рассказали в пресс-службе Октябрьского округа Иркутска.
Иркутск спорт чемпионат России ветераны долгожитель толкание ядра легкая атлетика

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