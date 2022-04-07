В Забайкалье прошла одновременная регистрация брака и рождения

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Молодожёнами и родителями стала пара из села Сбега



В Могочинском районе Забайкальского края работники отдела ЗАГС зарегистрировали брак, который стал 30 по счёту в этом районе. Одновременно у молодожёнов зарегистрировали рождение их сына.



Юбилейными молодожёнами стали жители села Сбега Виктор и Татьяна. Своего новорождённого сына они назвали Иваном.



Несмотря на молодой возраст пары Иван – уже их третий сын. У него есть старшие братья – Илья и Павел. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

