Молодожёнами и родителями стала пара из села Сбега
В Могочинском районе Забайкальского края работники отдела ЗАГС зарегистрировали брак, который стал 30 по счёту в этом районе. Одновременно у молодожёнов зарегистрировали рождение их сына.
Юбилейными молодожёнами стали жители села Сбега Виктор и Татьяна. Своего новорождённого сына они назвали Иваном.
Несмотря на молодой возраст пары Иван – уже их третий сын. У него есть старшие братья – Илья и Павел. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
В Забайкалье прошла одновременная регистрация брака и рождения
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