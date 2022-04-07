 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

В Бурятии скончался заслуженный лесовод

В Бурятии скончался заслуженный лесовод
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Александр Фёдорович Кузьмин создал уникальную систему выращивания сеянцев

На 90-м году жизни скончался Кузьмин Александр Фёдорович, заслуженный лесовод Бурятии, кавалер ордена «Знак Почёта». Он посвятил более 40 лет лесному делу и создал уникальную систему выращивания сеянцев, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Александр Фёдорович Кузьмин, выпускник Башкирско¬го сельскохозяйственного института, в 1955 году был направлен в Курумканский лесхоз на должность старшего лесничего. Через некоторое время его назначили директором лесхоза. На этой должности он прослужил 18 лет. Не раз ему предлагали перейти в министерство лесного хозяйства Бурятии (до преобразования в республиканское агентство лесного хозяйства), на что Александр Фёдорович отвечал:

«Нет, спасибо. Тут я на своей земле работаю, душой и телом ближе к природе, а там я буду совсем чиновником».

Коллеги отзываются о нём как об уважаемом, строгом и грамотном специалисте.

- Он умел всё делать руками. Он строил дома, разбирал и собирал тракторы, был и плотником, и столяром. Нам в те годы ставили план по строительству домов для молодых специалистов, мы работали с ним бок о бок и всегда выполняли план. Он всегда сам ездил тушить лесные пожары, высаживать молодой лес, - вспоминает ветеран лесного хозяйства Сергей Гатапов.

Александр Фёдорович заложил лесной питомник, где выращивали до четырёх миллионов сеянцев. Питомник уникальный – никто в Бурятии по Александра Фёдоровича не создавал лесные питомники с полной механизацией и орошением от естественных источников. Посадочный материал был высочайшего класса, в питомнике не было сорняков и болезней. Достигалось это благодаря придуманной им технологии выращивания. На посевное поле он завозил древесные отходы, раскладывал их по всему участку толстым слоем и поджигал. Таким образом, он термически стерилизовал почву от семян и корневищ сорняков от спор грибковых болезней. Затем распахивал, делал высокие гряды при помощи им же сконструированного грядоделателя и поливал питомник напуском по бороздам между гряд.

Приживаемость сеянцев после лесного питомника била все рекорды Бурятии, специалисты из других лесхозов стали также перенимать уникальный опыт.

Даже после выхода на пенсию Александр Фёдорович не ушёл из лесного хозяйства, а продолжал восстанавливать леса республики – работал на питомнике и передавал свой опыт молодым специалистам.

Смерть Александра Фёдоровича – невосполнимая утрата лесного хозяйства Бурятии.

смерть некролог лесники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии скончался заслуженный лесовод
В Бурятии скончался заслуженный лесовод
Общество, 07.04.2022
Александр Фёдорович Кузьмин создал уникальную систему выращивания сеянцев
В Бурятии начинается весенний сезон охоты на птиц
В Бурятии начинается весенний сезон охоты на птиц
Общество, 07.04.2022
Всего будет выдано 21 600 разрешений на добычу пернатых
Жителям Бурятии советуют не смотреть агрессивным собакам в глаза
Жителям Бурятии советуют не смотреть агрессивным собакам в глаза
Общество, 07.04.2022
Специалисты опубликовали несколько полезных советов, как вести себя с бродячими собаками
Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»
Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»
Общество, 07.04.2022
Некоторые жители уже несколько дней не могут записаться на приём
В Бурятии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
В Бурятии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
Общество, 07.04.2022
За месяц заболеваемость COVID-19 снизилась в 10 раз
В 100-х кварталах Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют животных
В 100-х кварталах Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют животных
Общество, 07.04.2022
Мобильные группы проверят правила содержания собак
В Улан-Удэ воспитанники детского центра рискуют попасть под колёса
В Улан-Удэ воспитанники детского центра рискуют попасть под колёса
Общество, 07.04.2022
При выходе с территории образовательного центра дети попадают прямо на проезжую часть
Жителя Бурятии лишили прав за то, что его именем представился другой
Жителя Бурятии лишили прав за то, что его именем представился другой
Общество, 07.04.2022
Чтобы восстановить справедливость, невиновному водителю пришлось потратить немало сил
В Улан-Удэ представили энергоэффективные технологии для обогрева домов
В Улан-Удэ представили энергоэффективные технологии для обогрева домов
Общество, 07.04.2022
Столица Бурятии войдёт в проект «Чистый воздух»
В Бурятии улицу назвали в честь погибшего в Чечне ОМОНовца
В Бурятии улицу назвали в честь погибшего в Чечне ОМОНовца
Общество, 07.04.2022
Состоялось торжественное открытие улицы Густова
В Тарбагатайском районе Бурятии спустя 35 лет дождались новую поликлинику
В Тарбагатайском районе Бурятии спустя 35 лет дождались новую поликлинику
Общество, 07.04.2022
Новая поликлиника будет обслуживать почти 14 тысяч человек 
Представители землячества Бурятии посетили Музей Победы в Москве
Представители землячества Бурятии посетили Музей Победы в Москве
Общество, 07.04.2022
В Москве проходит международный VI съезд сибирских землячеств
В Бурятии пожарные деблокировали из автомобиля «пострадавших» в ДТП
В Бурятии пожарные деблокировали из автомобиля «пострадавших» в ДТП
Общество, 07.04.2022
Пожарно-спасательные подразделения соревновались в мастерстве при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^