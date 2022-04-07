В Бурятии скончался заслуженный лесовод

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Александр Фёдорович Кузьмин создал уникальную систему выращивания сеянцев



На 90-м году жизни скончался Кузьмин Александр Фёдорович, заслуженный лесовод Бурятии, кавалер ордена «Знак Почёта». Он посвятил более 40 лет лесному делу и создал уникальную систему выращивания сеянцев, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Александр Фёдорович Кузьмин, выпускник Башкирско¬го сельскохозяйственного института, в 1955 году был направлен в Курумканский лесхоз на должность старшего лесничего. Через некоторое время его назначили директором лесхоза. На этой должности он прослужил 18 лет. Не раз ему предлагали перейти в министерство лесного хозяйства Бурятии (до преобразования в республиканское агентство лесного хозяйства), на что Александр Фёдорович отвечал:



«Нет, спасибо. Тут я на своей земле работаю, душой и телом ближе к природе, а там я буду совсем чиновником».



Коллеги отзываются о нём как об уважаемом, строгом и грамотном специалисте.



- Он умел всё делать руками. Он строил дома, разбирал и собирал тракторы, был и плотником, и столяром. Нам в те годы ставили план по строительству домов для молодых специалистов, мы работали с ним бок о бок и всегда выполняли план. Он всегда сам ездил тушить лесные пожары, высаживать молодой лес, - вспоминает ветеран лесного хозяйства Сергей Гатапов.



Александр Фёдорович заложил лесной питомник, где выращивали до четырёх миллионов сеянцев. Питомник уникальный – никто в Бурятии по Александра Фёдоровича не создавал лесные питомники с полной механизацией и орошением от естественных источников. Посадочный материал был высочайшего класса, в питомнике не было сорняков и болезней. Достигалось это благодаря придуманной им технологии выращивания. На посевное поле он завозил древесные отходы, раскладывал их по всему участку толстым слоем и поджигал. Таким образом, он термически стерилизовал почву от семян и корневищ сорняков от спор грибковых болезней. Затем распахивал, делал высокие гряды при помощи им же сконструированного грядоделателя и поливал питомник напуском по бороздам между гряд.



Приживаемость сеянцев после лесного питомника била все рекорды Бурятии, специалисты из других лесхозов стали также перенимать уникальный опыт.



Даже после выхода на пенсию Александр Фёдорович не ушёл из лесного хозяйства, а продолжал восстанавливать леса республики – работал на питомнике и передавал свой опыт молодым специалистам.



Смерть Александра Фёдоровича – невосполнимая утрата лесного хозяйства Бурятии.



